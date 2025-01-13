AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajları çok açıktır. Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bölgedeki haritalar değişecek" şeklindeki söylemlerini anımsatan Çelik, "Bu ifadeler, siyonist projelerin bir parçası. Gazze'deki soykırım, Batı Şeria'daki saldırılar, yeni yerleşim birimlerinin açılması ve Suriye'ye dönük saldırılar, emperyalizmden daha yakıcı bir siyonist projenin hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Çelik, İsrail'in Kürtleri ve Dürzileri kullanmak amacıyla, onlara dönük mesajlar vermeye çalıştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul ettiğini, bu çerçevede güzel bir mutabakatın, yaklaşımın ortaya çıktığını aktardı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değil"

Türkiye'nin demokratikleşmesi, iç cephesinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkelerinin yerine getirilmesi ve kardeşlik temelinde geçmişte kimlik yasaklarını, dil yasaklarını kaldıran büyük reformlara öncülük ettiklerini anımsatan Çelik, o dönem bu reformları sabote etmeye dönük yerli vesayet içerisinden bir takım reflekslerin türediğine işaret etti.

Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu sayesinde Türkiye bütün bu yasakları yırtıp attı ve kendisinin önünü açan, Türkiye'de kardeşliği pekiştiren, Türkiye'nin içindeki vatandaşlarımızın bir kısmına kendi kimlikleri üzerindeki baskının kaldırılmasına öncülük eden büyük devrimlere, büyük değişimlere, büyük dönüşümlere imza atıldı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajları çok açıktır. Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Bir takım siyasi partiler, meselenin geçmişini, bugününü, bölgedeki gelişmeleri hiç görmeden çok haksız yorumlar yapıyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük olarak bir takım tavizlerin verildiğine dair son derece hadsiz yorumlarda bulunuyorlar. Böyle bir taviz söz konusu değil. Ne milletimizin birliğinden ve dirliğinden ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değil. Bu herhangi bir şekilde 'faraza' diyerek bile düşünülemez. Buradaki kırmızı çizgilerimiz açıktır. İç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye'ye ulaşma çerçevesinin dışında, sağda solda yapılan yorumlar, çeşitli iddialar, dedikodular, spekülasyonlar, temelsiz bir takım iddialar hiçbir şekilde bu süreçle ilgili değildir."

"Herhangi bir terör grubuyla bir müzakere yok"

Çelik, bazı çevrelerin "terörü bitirmek için teröristlerle müzakere ediyorlar" iddialarını ortaya attığına dikkati çekerek, herhangi bir şekilde, herhangi bir terör grubuyla müzakerenin söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Buradaki çerçevenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri, temel prensipleri doğrultusunda ortaya koyulan bir çerçeve olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna destek veren herkesin de desteği olumlu karşılanacaktır. Bugün gelinen noktada, bölgedeki Kürt kardeşlerimizi bir takım emperyalist ve siyonist projeler için 'lejyoner' yapmaya çalışanlar var. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Doğru olan, bu yapıların kendini feshetmesidir"

Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, Suriye'nin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve birlik içinde bir geleceğe sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki Kürt, Türkmen, Arap, Sünni, Alevi ve Dürzi kardeşlerimizin eşit haklara sahip olduğu bir yönetim hedeflenmektedir." diye konuştu.

Suriye'deki terör yapılarının bölge halkını temsil etme kapasitesine sahip olmadığının altını çizen Çelik, "YPG/PYD gibi terör yapılarını, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi yeni dönemin kazanımlarından mahrum bırakacak girişimler olarak görüyoruz. Doğru olan, bu yapıların kendini feshetmesi ve bölgedeki Kürtlerin, siyasi partiler aracılığıyla temsil edilmesidir." açıklamasında bulundu.

"Suriye'deki istikrar Türkiye için hayati öneme sahiptir"

Bazı çevrelerin Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerine değinen Çelik, "Suriye'deki istikrar, yalnızca Türkiye'nin menfaatleri için değil, bölge barışı açısından da kritik önemdedir. Türkiye'nin Suriye politikası, Suriye halkının birliği ve refahına hizmet eden bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin, Suriye halkının zor günlerinde olduğu gibi gelecekte de yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, kardeşçe bir yolculukta Suriyeli kardeşlerimize omuz vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Batılı ülkelerin Suriye'ye gitmesi ve Suriye'ye bu dönemde yardımcı olacaklarını söylemelerinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Çelik, Suriye'ye gidildikten sonra verilen mesajlarda problem olduğunu söyledi.

Gidenlerin, "Suriye'de, İran ve Rusya etkisi olmasın" dediğini aktaran Çelik, böyle söyleyenlerin Suriye'de patronaj yaratmaya çalıştığını, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü üzerine odaklanmak yerine sürekli Suriye yönetimini azınlıklar üzerinden çerçevelemeye çalıştığını ifade etti. Suriye'ye uygulanan yaptırımlara muafiyetler getirildiğini anımsatan Çelik, bu muafiyetlerin ilk aşamada olumlu olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini belirtti.

Gazze'deki gündemin ise ateşkes ve esir takası olduğunu vurgulayan Çelik, "Ortaya koyulan bütün çabalara, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu net karalara rağmen maalesef bu katliam ve soykırım devam ediyor. Bugün bunlara destek verenlerin bile artık durumun sürdürülebilir olmadığını gördükleri bir aşamadayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda uluslararası diploması trafiğini yükselttiğine dikkati çeken Çelik, Filistin'e destek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'ndeki buluşmanın kıymetli olduğunu ifade etti.

(Sürecek)