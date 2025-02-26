AK Partili Belediyelerde Ramazan İftarlarına Kısıtlama

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(İSTANBUL) AK Partili belediyeler, geçmiş yıllarda yaygınlaştırdıkları Ramazan aylarındaki iftar ikramlarında kısıntıya gitmeye başladı. Bazı belediyeler iftar ikramı için bu yıl ihale dahi açmazken, bazıları da iftar yemeği sayısını azalttı. Ümraniye Belediyesi, her yıl ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere düzenlediği baklava börek ihalesini bu yıl ikinci kez iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan iftarları için sosyal desteği artırırken, AK Partili belediyeler bir zamanlar öncülüğünü yaptıkları "Sokak İftarlarından" uzaklaşıyor. AK Partili Bahçelievler, Güngören, Kağıthane, Sultanbeyli, Zeytinburnu belediyeleri, daha önceki yıllarda yaptıkları iftar yemeği organizasyonu ihalelerini bu yıl yapmadı. Belediyelerin, Ramazan ayına yönelik çeşitli etkinlik programları olmasına karşın, "iftar yemeği" veya "iftar kumanyası" alımı adı altında açtıkları bir ihaleleri bulunmuyor.

Bahçelievler Belediyesi'nin 2023 ve 2024 yıllarında "Ramazan ayı iftar ve sahur yemeği hazırlanması ve dağıtılması hizmet" adı altında ihalesi olmasına karşın bu yıl böyle bir ihale düzenlemedi. Güngören Belediyesi geçen yıl, "Ramazan ayı iftar yemeği dağıtımı ve çadır kiralama organizasyonu hizmet alım işi" ihalesi düzenlemesine karşın bu yıl ihale listesinde böyle bir ihale bulunmuyor. Zeytinburnu Belediyesi geçen yıl, "Ramazan etkinliklerini gerçekleştirmek üzere iftar çadırı kurulumu" ihalesi yapmasına karşın bu yıl, Ramazan'ın başlamasını iki gün kalmasına karşın yok.

"Garibanın baklava böreği de bu yıl yok"

AK Partili Ümraniye Belediyesi 2021 yılından beri, "Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıtılmak Üzere Baklava Alım İşi" adı altın ihale düzenliyor. Geçen yıl baklava alımına börek alımını da ekledi. Belediye 2025 yılı için de, "Ramazan Ayında Kullanılmak Üzere Baklava ve Börek Alımı İşi" ihalesi açtı. Ancak Belediye bu ihaleyi 13 Ocak 2025 tarihinde, "İhalenin niteliğinin veya miktarının değişmesi" gerekçesiyle iptal etti. 13 Şubat 2025 tarihinde aynı ad altında ikinci bir ihale açan Ümraniye Belediyesi, bu ihaleyi de 24 Şubat 2025 tarihinde, aynı gerekçeyle iptal etti. Dar gelirli vatandaşların en azından Ramazan'da yiyebildikleri baklava, şimdilik ufukta gözükmüyor.

"Belediye iftar yemeği sayısını azalttı"

Bazı AK Partili belediyeler de verdikleri iftar yemeği sayısını azalttı. Bu belediyelerden biri de Esenler Belediyesi. Esenler Belediyesi 2020 yılında 105 bin adetlik, "Ramazan ayı eve teslim iftar yemeği hizmet alımı işi" ihalesi düzenledi. 2023 yılındaki ihalede ise sayı 58 bin adete düşürüldü. 17 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen ihaleyi Temaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 3 milyon 915 bin TL'ye almıştı.

Esenler Belediyesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle her geçen gün dar gelirli sayısı artmasına karşın, 2025 yılı eve teslim iftar yemeği sayısını 35 bin adete düşürdü. İhale 11 Şubat 2025 tarihinde yapıldı ancak henüz ihale sonucu açıklanmadı.