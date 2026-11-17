Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefetin iktidara gelmesi halinde devleti toparlayacağı yönündeki söylemlerini eleştirdi. Yegin, "Arkadaşlar, gelince devleti toparlayabilmekten bahsedenler geldiler, belediyeleri batırdılar, hatta bazıları belediyeleri yağma ettiler. Geldiler koca bir CHP'yi mahvettiler, ikiye böldüler" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Muhalefet ile aralarındaki temel görüş ayrılığının hükümet eleştirilerinin devlet eleştirisine dönüştürülmesi olduğunu savunan Yegin, "Şimdi, muhalefetteki arkadaşlarla uyuşamadığımız noktanın temelde şu olduğu kanaatindeyim: Hükümetler icraatlarını yapar, vaatlerde, taahhütlerde bulunur, gelirler iktidar olurlar. Vaatlerde bulunurlar ve bu vaatleri gerçekleştirmek üzere eylemler icra ederler. Fakat bunlarda tam isabet edenler olur, hedeflediklerinin ötesine geçilen konular olur, geri kalınan konular olur, yetişilemeyen hususlar olur. Bazen kendi iş yapma biçiminin eksikliklerinden, kendinden kaynaklanan sorunlar da olabileceği gibi kahir ekseriyetle bölgesel sorunlar, ülkenin içerisindeki sorunlar, jeopolitik meseleler vesaire hepsi etkili olur" diye konuştu.

Hükümetlerin dönem dönem farklı konuları öncelik haline getirebildiğini belirten Yegin, uyuşturucuyla, trafik ölümleriyle ve terörle mücadelenin bunlara örnek olduğunu ifade etti.

Muhalefetin hükümet eleştirisini devlet eleştirisine dönüştürdüğünü ileri süren Yegin, "Hükümet eleştirisini devletin acizliğine, hükümet eleştirisini devletin kötülüğüne, hükümet eleştirisini Bakanın ve arkasındaki kadrolarının eksikliğini sizin de mensubu olduğunuz bu aziz milletin, hepimizin çatısı olan devletin hicabına cümlelerle yoruyor ve konuşuyor olmanız gerçekten son derece üzücü ve rahatsız edici" dedi.

Muhalefetin AK Parti'yi devletle özdeşleştirdiğini savunan Yegin, "Muhtemelen zihninizde hep yirmi beş yıllık iktidarımızın, bu iktidarlara karşı seçimlerde girip çıktığınızdaki kayıplarınızın verdiği tesirle artık yirmi beş yıldır AK Parti ve onun yöneticilerini iktidarda görüyor olmaktan dolayı bir nevi bizi de devletin kendisi gördüğünüz için belki de bizi kötüleyeceksiniz diye devletinizi kötülüyorsunuz, ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİNİZ BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYOR"

Suç örgütlerinin değişen yapısına ve yeni suç türlerine değinen Yegin, sosyal medya üzerinden örgütlenen yapıların yanı sıra kara para aklama ve sanal kumar gibi konuların da gündeme geldiğini belirtti.

Devletin bu suçlarla mücadele ederken akademisyenlerden, uzmanlardan ve mağdurlardan yararlandığını söyleyen Yegin, "Elbette aksaklıklar, elbette sizin eksik bulduğunuz hususlar olabilir ama devletiniz bunların hepsiyle, emin olun, sizinle de sizin dışınızda bütün akademisyenlerle de profesyonellerle de mağdurlarla da hatta suça ortak olanların sorgulamalarında alınan ifadelerle de hepsini harmanlayarak, hepsini bütünleştirerek büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyor" diye konuştu.

Güvenlik kameraları ve insansız hava araçlarına rağmen toplumun güvende olup olmadığına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Yegin, göçmenlerin geri gönderme merkezlerinde karşılaştığı sorunların devletin göçmenleri ölüme mahkum ettiği şeklinde yorumlanmasını eleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın son 10 ayda yaklaşık 2 bin 200 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladığını, kurtarılanların 300'den fazlasının çocuk olduğunu belirten Yegin, "Yani denizde gezmeyi çok sevdikleri için mi, balık tutarken oltalarına insan takıldığı için mi bunları almış kurtarmışlar?" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ÖLÜMLERDE AVRUPA'NIN FERSAH FERSAH GERİSİNDEYİZ"

Uyuşturucu kullanım yaşının 9'a kadar düştüğüne yönelik değerlendirmelere de tepki gösteren Yegin, 9 yaşındaki çocukların ilkokul ikinci veya üçüncü sınıfta olduğunu belirterek, bu yaş grubundaki çocukların uyuşturucu bağımlısı olduğu yönündeki iddiaların hükümetin mücadelesini kötülemek amacıyla kullanıldığını savundu.

Uyuşturucuya bağlı ölümlere ilişkin verileri de değerlendiren Yegin, Avrupa'da milyonda 25 olan ölüm sayısının Türkiye'de 7,2 olduğunu belirterek "Evet, çok övüneceğimiz bir sayı değil ama düşürmenin mücadelesini veriyoruz, Avrupa'nın fersah fersah gerisindeyiz" diye konuştu.

Hastanelere sevk edilen hükümlü ve tutuklulara yönelik ağız içi arama uygulamasına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Yegin, uygulamanın mevzuatta yer aldığını ve firar şüphesi bulunan kişiler açısından düzenlendiğini söyledi.

Geçmişte hastanelere sevk sırasında ağız araması yapılmaması nedeniyle firar girişimlerinin yaşandığını, görevli jandarma personeli ve sağlık çalışanlarının yaralandığını ileri süren Yegin, "Elle de bir arama yapılmıyor, 'Bir aç bakalım' deniliyor, uzaktan bir muayeneyle bu yapılıyor. Ağzından jilet atanlar olmuş sağlık çalışanlarına" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın bütün hükümlü ve tutuklulara yönelik keyfi bir muamele gibi gösterildiğini savunan Yegin, güvenlik güçlerinin de toplumun güvenliğini sağlamak için görev yaptığını söyledi. Üniformasını kötüye kullanan personelin bulunabileceğini belirten Yegin, "Onların içlerinde yanlış yapanları yok mudur? Vardır. Üniformasının hakkını vermek yerine üniformanın kudretini görmek, göstermek isteyenler yok mudur? Tek tük çıkar, onlarla da mücadelenin yöntemleri vardır, yapılıyordur. Meslekten ihraç edilen de vardır, şu da vardır, bu da vardır, hepsi vardır" dedi.

KAYYUM ATAMASINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kayyum atamalarının fon meselesinin konuşulmasını engellemek amacıyla yapıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yegin, SÖZCÜ TV ile ilgili söz konusu davanın 2016 yılında açıldığını söyledi.

Televizyonun sahibinin terör örgütleriyle irtibatı ve bu örgütlerden sağladığı fonlara ilişkin iddiaların bulunduğunu belirten Yegin, "Doğrusunu, hakikatini yargı bilir, kendileri bilir, biz bilmeyiz. 2016'da başlamış bir dava, bugün kayyum atanmış. Bize sanki davayı yeni açmışız, arkadaşların üstüne gitmişiz, hakimi, savcıyı da biz ayarlamışız, 'Aman fon konuşulmasın' demişiz gibi bir kurgu yapıyorsunuz" diye konuştu.

Operasyonların iktidarın siyasi zemininin daraldığı endişesiyle gerçekleştirildiği yönündeki yorumları da eleştiren Yegin, "2016'da açılmış bir davayı bugünün siyasal tartışmalarına ciro etmek kimseye fayda sağlamaz. Sorun kayyum atanması değil arkadaşlar, sorun sizin için kime, neye kayyum atandığı" ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğü tartışmalarına da değinen Yegin, muhalefetin özgürlük taleplerinde samimi olmadığını öne sürdü. Geçmişte farklı kesimlerin haklarının ellerinden alındığı dönemlerde muhalefetin sessiz kaldığını savunan Yegin, kitapların toplatılması, yatırımların ve teşebbüslerin engellenmesi, işlerin iptal edilmesi ve partilerin kapatılması gibi örnekleri sıraladı.

"GELDİLER KOCA CHP'Yİ MAHVETTİLER, İKİYE BÖLDÜLER"

Muhalefetin demokratlık eleştirilerine de yanıt veren Yegin, "Yirmi beş yıl oldu, hala milletin gönlünden söküp atamadınız, atamayacaksınız. Arkadaşlar, o gün de demokrat değildiniz, bugün de değilsiniz" dedi.

Muhalefetin önceliğinin milletin özgürlüğü ve geleceği olmadığını savunan Yegin, "Sizin derdiniz; ait olduğunuz, mensubu olduğunuz milletin özgürlüğü, yarınları değil; ait olduğunuz hislerin, dahil olduğunuz sistemin, ekosistemin dokunulmazlığı ve yarınlarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde muhalefetin iktidara gelmesi halinde devleti toparlayacağı yönündeki söylemlerini eleştiren Yegin, "Arkadaşlar, gelince devleti toparlayabilmekten bahsedenler geldiler, belediyeleri batırdılar, hatta bazıları belediyeleri yağma ettiler. Geldiler koca bir CHP'yi mahvettiler, ikiye böldüler" diye konuştu.