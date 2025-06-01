Akdeniz'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de saat 20.31'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi- Alanya açıkları olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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