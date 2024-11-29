Akdeniz\'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Güncel

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, çevrede de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de saat 22.13'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 74.09 kilometre açığındaki deprem, 34,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.