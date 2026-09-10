Akdeniz'de 'Hanzala' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla denize bırakıldı - Son Dakika
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Akdeniz'de 'Hanzala' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla denize bırakıldı

Akdeniz\'de \'Hanzala\' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla denize bırakıldı
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Akdeniz'de genç yeşil deniz kaplumbağasına uydu cihazı takılarak doğal yaşam alanına uğurlandı. 'Hanzala' adı verilen kaplumbağanın göç ve beslenme rotaları uyduyla izlenerek Akdeniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanacak.

AKDENİZ'de uydu cihazı takılan 'Hanzala' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası, doğal yaşam alanına uğurlandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, o ana tanıklık ederek, "Denizlerin kaderi tercihlerimizden bağımsız değildir" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de "Türkiye'de çevre bilinci kaplumbağalarla başladı" sözleriyle çevre duyarlılığına dikkati çekti.

Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar kapsamında hayata geçirilen 'Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı'nda genç yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki hareketleri uydu teknolojisiyle takip edilecek. Bu amaçla uydu cihazı takılan genç yeşil deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanına uğurlanması dolayısıyla program düzenlendi. Sorgun Boğaz Sahili'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

'GENÇ KAPLUMBAĞA ÖNEMLİ MESAJ VERECEK'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, programdaki konuşmasında, doğa koruma bilincine dikkati çekerek, "Uydu takip cihazıyla Akdeniz'in maviliklerine uğurladığımız genç yeşil deniz kaplumbağası bize çok önemli bir mesaj verecek. Denizlerin kaderi, kıyılardaki tercihlerimizden, şehirlerdeki uygulamalarımızdan ve bugün attığımız adımlardan bağımsız değildir" dedi.

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atığın yönetimi olmadığını vurgulayan Ağırbaş, "Bu anlayış, doğal kaynakları koruyan, ekosistemi destekleyen ve insan faaliyetlerini yuvanın taşıma kapasitesiyle uyumlu hale getiren bir vizyondur. Bizden sonraki nesillere bu dünyayı aldığımızdan daha iyi bırakmak en temel görevimizdir" diye konuştu.

Ağırbaş ayrıca Türkiye'de başlayan Sıfır Atık hareketinin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü hatırlatarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu vizyon doğrultusunda uluslararası çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.

'HANZALA' ADI VERİLDİ

Program kapsamında uydu cihazı takılarak denize bırakılan genç yeşil deniz kaplumbağasına 'Hanzala' adı verildiğini aktaran Ağırbaş, "Hanzala, Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin çizgilerinde hayat bulan, yurdundan koparılmış bir çocuktur. Bu isim bize hem yurda dönüş özlemini hem de doğanın yuva olma anlamını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaplumbağanın rotasının uydu üzerinden takip edileceğini ve elde edilecek verilerin Akdeniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Ağırbaş, "Hanzala'nın bize göstereceği en önemli rota harita olmayacak. O rota insanın doğayla kurması gereken ilişkinin rotası olacak" diye konuştu.

'ÇEVRE BİLİNCİ'

Antalya Valisi Hulusi Şahin, çevre bilincinin Türkiye'deki gelişimine değinerek, "Türkiye'de çevre hareketleri aslında kaplumbağalarla başladı desek yanlış olmaz. 1980'lerde bir otel projesi nedeniyle caretta carettaların yok olma tehlikesi gündeme gelmiş, yapılan kampanyalarla o sahil korunmuş ve çevre bilinci dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmıştır" diye konuştu.

Vali Şahin, Antalya'nın kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne de dikkati çekerek, "Antalya'dan dünyaya 'aksiyon zamanı' mesajını vereceğiz. Herkes çevre bilinci anlamında üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Vali Şahin, ayrıca Manavgat Belediyesi'nin dumansız plaj uygulaması ve Kemer'de hayata geçirilen deniz çöpü bariyeri gibi yerel projelerin önemine değinerek, "Bu bilinçle, bu duyarlılıkla ve aksiyon almakla sonuç alırız. İnşallah artacak bu faaliyetler" ifadelerini kullandı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol da katılımcılara derneğin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından uydu cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası 'Hanzala', doğal yaşam alanı olan denize uğurlandı. Hanzala'dan elde edilecek verilerle kaplumbağaların göç ve beslenme rotaları ile deniz ekosistemlerinin önemli unsurlarından deniz çayırlarının yayılım alanlarının daha iyi anlaşılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akdeniz'de 'Hanzala' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla denize bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'de 'Hanzala' adlı genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla denize bırakıldı - Son Dakika
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