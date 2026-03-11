Akdeniz Fokları Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Fokları Tehlikede

11.03.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da fokların yaşam alanlarına dalış yaptıran bir kişi tepki çekti, DKMP inceleme başlattı.

ANTALYA Gazipaşa'da, turistlere nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara dalış yaptırdığı belirlenen kişinin çektiği görüntüler ortaya çıktı. İhbarın geldiği Sualtı Araştırmaları Derneği'ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG), yuvasında büyük korku yaşadığı görülen Akdeniz foklarını rahatsız eden kişiye tepki gösterip, durumu DKMP'ye bildirdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın nesli kritik derecede tehlikedeki türler listesinde yer alan, önceki yıllarda sayıları 700'e kadar gerileyen Akdeniz fokları, dünyada sadece 4 bölgede yaşıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan kıyıları ile Doğu Atlantik'te iki ülke kıyılarında görülebilen, yürütülen koruma çalışmaları kapsamında geçen yıl sayılarının 900'e kadar yükseldiği belirlenen Akdeniz foklarına yönelik en büyük tehdit kaynağını, insan kaynaklı faktörler oluşturuyor. Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve SAD-AFAG'ın önemli koruma projeleri yürüttüğü Akdeniz foklarının balıkçı ağlarına takılarak boğulmaları, en önemli ölüm sebebi olarak gösteriliyor. En çok karşılaşılan diğer nedenler insanlar ve hastalanma şeklinde sıralanırken, ölüm faktörlerinin 4'te 3'ü insan sebepli olarak bildiriliyor.

FOK YUVALARINI TURİSTLERE PAZARLAMIŞ

İnsanların Akdeniz foklarına verdiği zarara yönelik örnek olay, Gazipaşa'da yaşandı. Gazipaşa-Alanya bölgesinde Ruslar ağırlıklı olmak üzere yerli ve yabancı turistlere, fok mağarası pazarlayan kişi tarafından çekilen görüntülerin, sanal iletişim uygulamasının kapalı grubunda paylaşıldığı ortaya çıktı. Grupta ismini vermek istemeyen bir kişi, Akdeniz fokunun mağaradaki yuvasında rahatsız edildiği ve büyük korkuyla yuvasından kaçtığına dair görüntüler ve olayla ilgili SAD-AFAG'a ihbarda bulundu.

'UTANÇ VERİCİ UYGULAMA' İHBARI

Akdeniz fokuyla ilgili ihbarda şu bilgilere yer verildi:

"Gazipaşa Rusça Telegram sohbet grubundaki yabancılar, bu adamın yaklaşık iki yıldır gruplar halinde bu mağaralara fok avına çıktığını yazıyor. Foklar, Kızılin Dağı'nın bu bölgesini özellikle sevmiş ve burada yaşıyorlar. Bu adam, Gazipaşa'ya hayran kalan birçok yabancıya bu mağaraları gösterdiğinden beri, memnun avcılar düzenli olarak kendi başlarına oraya geliyor. Bu mağaraların acilen korunması ve bu utanç verici uygulamanın durdurulması gerekiyor. Birçok yabancı, fokları mağaralardan uzaklaştırarak iyi bir iş yaptıklarını, bunun fokların üremesini teşvik edeceğine inandıklarını yazıyor. Şaşkınlıktan dilim tutuldu. Umutsuzluğa düştüm."

DKMP İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine SAD-AFAG Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, görüntülerle birlikte DKMP ilgili birimlerine durumu bildirdi. DKMP yetkililerinin gerekli incelemeyi yapacağını belirten Cem Orkun Kıraç, şöyle konuştu:

"Yazışmalara göre Savaş isimli bir şahıs, yerli ve yabancı turistlere yönelik 'Akdeniz fokunu göstereceğim size' diye pazarlıyormuş. Mevzuatta Akdeniz foku yuvalarına girmek yasak olduğu halde, Telegram grubunda turistlere bunu pazarlıyormuş. Akdeniz foku mağarasına girmek neden yasak? Çünkü dünyada sadece dört ülkede kalmış. Tüm dünyada 900 birey kalan çok nadir bir canlıdan bahsediyoruz. Bu dört ülke bunu çok zor koruyor ve varlığını sürdürmeye çalışıyor. Türkiye'de ise tanımlı bireyler 120, belki popülasyon 150. Gençler ve yavruları saymıyoruz, yetişkinlerin sayısı 120. Neden mağaralarına giriliyor? Hayvan ürkek yapısından dolayı içine kapanık, korkak bir canlı, insanlardan uzak duruyor. ve onun için mağaralara gidiyor zaten. Aslında mağara onların habitatı değil. Akdeniz foku sıkışmış mağaralarda yaşayan bir canlı değil. Çok fazla insan baskısından dolayı mağaralara sığınıyor. Şimdi sen bir de son sığınaklarında rahatsız ediyorsun. Bu adam da tur yapıyor."

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Gazipaşa, Güvenlik, İnceleme, Akdeniz, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Fokları Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul’daki konsere büyük ilgi 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Trump’ın resti işe yaradı Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

11:18
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 11:27:12. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Fokları Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.