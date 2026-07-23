Akdeniz İklim Diyaloğu Roma'da Toplandı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP 31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan dönem başkanı Türkiye ve Akdeniz İçin Birlik (AiB) tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da "Antalya-Akdeniz İklim Diyaloğu" isimli Akdeniz'in iklim önceliklerinin ele alındığı panel düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğindeki etkinliğe; AiB Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Meltem Büyükkarakaş, İklim Değişikliği Koordinatörü Büyükelçi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, İtalya'nın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Francesco Corvaro, Roma merkezli uluslararası kuruluşların temsilcileri, diplomatlar, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Çomoğlu Ülgen, "Türkiye, COP 31'in küresel iklim eyleminin Akdeniz boyutunu güçlendirmek ve bölgesel işbirliğini güçlendirerek ve bölge genelinde girişimlerin somut olarak uygulanmasını teşvik ederek Akdeniz için kalıcı bir miras bırakmak için eşsiz bir fırsat olduğuna inanmaktadır." dedi.

İtalya'nın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Corvaro da İtalya olarak bu sürece güçlü bir sorumluluk duygusuyla katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"COP 31'in somut uygulamaya, güvenilirliğe ve sonuç almaya odaklanan bir konferans olması gerektiğine inanıyoruz. İklim krizinin giderek daha acil ve daha karmaşık bir hal aldığı bir dönemde, çok taraflı sistemin en fazla ihtiyaç duyduğu şey söylemler değil, somut ilerlemelerdir. Daha önce üstlenilen taahhütlerin görünür, ölçülebilir ve taraflar arasındaki güveni güçlendirecek somut eylemlere dönüşmesini sağlamalıyız."

AiB Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Meltem Büyükkarakaş da "Antalya-Akdeniz İklim Diyaloğu" istişarelerinin 5'incisini Roma'da düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akdeniz, iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olan ön cephedeki bölgelerden biri olmasının yanı sıra bölgesel iklim çözümlerinin geliştirilmesinde de öncü konumdadır. İklim değişikliği ulusal sınırlar tanımadığı gibi, bizim buna vereceğimiz yanıt da sınırlarla sınırlı olmamalıdır. Bu nedenle Antalya'da düzenlenen Akdeniz İklim Diyaloğu istişareleri, bölge ülkelerinin bir araya gelerek ortak sinerjiler oluşturması ve somut işbirliği alanlarını belirlemesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır."

İklim Değişikliği Koordinatörü Büyükelçi Ulueren, "COP 31, bir Akdeniz ülkesinin ev sahipliği yaptığı 6. COP olacak ancak ilk kez bir Akdeniz kıyı kentinde düzenlenen COP olacak. Bu, Akdeniz bölgesinin iklim kaynaklı zorluklarına görünürlük kazandırmak için bir fırsat sunacak ki bence bu zorluklar, küresel düzeyde çoğunlukla gölgede kaldı." diye konuştu.

4 tematik yuvarlak masa toplantısı

Etkinlik, iklim politikalarıyla ilgilenen önemli İtalyan paydaşları bir araya getirirken, COP31 gündemiyle uyumlu 4 tematik yuvarlak masa toplantısıyla devam etti.

Bu toplantılarda, elektrifikasyon ve temiz enerji geçişi; gıda güvenliği; okyanuslar, denizler ve mavi ekonomi; ve yeşil sanayi konuları ele alınırken; katılımcılar, sürdürülebilirlik, insan gelişimi ve ekonomik büyümeyi birleştiren uyum ve azaltma önlemleri yoluyla bölgenin iklim direncini güçlendirme ihtiyacını vurguladı.