Akdeniz Ülkelerinde Orman Yangınları Alarm Veriyor

Avrupa ve özellikle Akdeniz'e kıyı ülkeler, kavurucu sıcaklığın neden olduğu orman yangınlarıyla başa çıkmanın yollarını arıyor.

Bölgede 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı devam ederken, rüzgarın da etkisiyle orman yangınlarının hızla yayıldığı belirtildi.

Portekiz, Arnavutluk, Fransa, Karadağ, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, İtalya, Sırbistan ve İspanya'da son günlerde yüzlerce orman yangını çıktı, bazı bölgelerde alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlardan hayvanlar ve binalar da zarar gördü.

Portekiz'deki yangınlarda 6 kişi yaralandı

Portekiz'in kuzeyindeki Ponte da Barca bölgesinde 26 Temmuz akşamı çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Ulusal haber sitelerine göre, Ponte da Barca Belediye Başkanı Augusto Marinho, yangın nedeniyle bazı yolların kapandığını ve yangınla mücadele etmek için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, 116 personel ve 37 itfaiye aracının bölgedeki yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü açıkladı.

Ülkenin Avis bölgesine bağlı Benavila ve Valongo beldesinde dün öğle saatlerinde otlak alanda çıkan yangının akşama doğru kontrol altına alındığı ve etkilenen alanın henüz belirlenmediği aktarıldı.

Avis bölgesindeki yangınla mücadele ederken 5 itfaiyeci ve bir sivilin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta TB2 SİHA'ları yangın durumunu denetliyor

Arnavutluk'ta son 24 saatte 45 orman yangını çıktı.

Savunma Bakanlığı, 21 noktada orman yangınının aktif olduğunu, diğer noktalardaki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın riskine ilişkin Elbasan, Fier, Berat ve Korça illerinde "yüksek" risk, diğer illerde ise "orta derece" risk beklendiğini duyurdu. Enstitü, bugün hava sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, Arnavutluk ordusunun envanterine geçen yıl giren Bayraktar TB2 SİHA'ları, ülkedeki yangın durumunun denetlenmesine yönelik operasyonlarda da kullanılıyor.

Arnavutluk makamları, söz konusu insansız hava araçlarının yangınların yayılma hızına ilişkin detaylı veri sağlamanın yanı sıra risk düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanıldığını belirtti.

Geçen hafta ülkenin güneyindeki Delvina iline bağlı 3 köy orman yangınları nedeniyle tahliye edilmişti.

Fransa'da yaklaşık 660 hektarlık alan yok oldu

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'nın güneyindeki 5 vilayette yangın riski alarmı verilirken hafta sonu çıkan yangınlarda yaklaşık 660 hektarlık ormanlık alan yok oldu.

Alarm verilen vilayetler arasında Var, Gard, Herault, Aude ve Pyrenees-Orientales yer aldı. Aude vilayetine bağlı Sigean'da 26 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınırken, bölgede 650 hektar alan kül oldu.

Ayrıca Alpes-Maritimes bölgesindeki Caussols yakınların dün gece başlayan yangına da müdahale edildi. Yaklaşık 8 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangın, kontrol altına alındı.

Karadağ'da orman yangını nedeniyle plaj kapatıldı

Karadağ'ın sahil şeridinde bulunan Tivat yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Ulusal medya, kısa süre içerisinde yayılan yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı, yakınlarında bulunan Almara Plajının ise kapatıldığını belirtti.

Acil Durumlar Ofisi Şefi Zoran Barbic de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine doğru yayıldığını ifade ederek, tamamen kontrol altına alınabilmesi için havadan desteğin gerekli olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'da da 8 yangın aktif durumda

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) son 24 saatte açık alanda çıkan 51 yangından 8'inin halen aktif olduğunu, 7'sinin kontrol altına alındığını, 36'sının söndürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi ise ülke genelindeki sıcaklığın 1 Ağustos'a kadar maksimum 35 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Perşembe gününe kadar günlük sıcaklığın azalarak devam edeceğini, cuma gününden itibaren ise kademeli olarak artacağı belirtildi.

Yunanistan'da yangınlar evlere zarar verdi

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkedeki ormanlık ve tarım alanlarında toplam 55 farklı noktada yangın çıktığını ifade etti.

Hafta sonu çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alınırken, Kozani yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor.

Hafta sonu başta Çuha Adası, Eğriboz Adası, Girit Adası, Mora Yarımadası Attiki bölgesindeki ormanlık alanlar olmak üzere birçok bölgede yangın çıktı. Yangın nedeniyle Attiki'deki Krioneri'de ve Hanya'da bazı evler yandı.

Kosova'daki yangın hayvanları da etkiledi

Kosova'da da hafta sonu 29 orman yangınına müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınlardan 12'sinin devam ettiğini, 17'sinin ise söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ulusal medya, Prizren'de bir tarım alanında çıkan yangında ise çok sayıda hayvanın telef olduğunu aktardı.

İtalya'daki yangında araçlar zarar gördü

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), X platformundan yaptığı paylaşımda, Sardinya Adası'nın güneyindeki Villasimius beldesinde dün çıkan orman yangınıyla mücadelenin sürdüğünün altını çizerek yangından 40 aracın etkilendiğini duyurdu.

İtfaiye, bir helikopter ve 2 Canadair amfibi uçağının da havadan müdahaleye katıldığı belirtildi.

Bulgaristan'daki orman yangını Sırbistan'a yayıldı

Bulgaristan'da da aşırı hava sıcaklığı nedeniyle çıkan çok sayıda yangına müdahale sürüyor.

Ülkenin Türkiye ile ortak sınırında bulunan Hamzabeyli yakınlarındaki Lesovo bölgesinde 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı ancak söndürme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın güney ve doğu kesimlerinin "ciddi" yangın bölgesi olarak tanımlandığı aktarılarak, Sırbistan'a yayılan büyük yangına sınırın her iki tarafından müdahale edildiği vurgulandı.

Bulgaristan genelinde son 24 saatte 269 yangının söndürüldüğü, söndürme çalışmalarına çeşitli Avrupa ülkelerinden 4 helikopterin katıldığı kaydedildi.

Sırbistan'daki yangınlarda 10 kişi kurtarıldı

Sırbistan'ın Niş, Vranja, Prijepolje, Mali Zvornik, Uzica ve Krusevac kentlerinde günlerdir devam eden orman yangınları sonucu bölgede durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Vranja'da yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, 10 kişinin yangınlardan kurtarıldığı bildirildi.

Sırbistan'da aktif yangın bulunmadığı, özellikle Vranja'da tehlike arz eden yangınlara müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

İspanya'nın Extremadura bölgesinde son 1 haftada 26 yangın

Ulusal medyanın İspanya'nın Extremadura bölge hükümeti açıklamasına dayandırdığı haberinde, bölgede son bir haftada 26 orman yangınıyla mücadele edildiğini, bunların 17'sinin Badajoz, 9'unun ise Caceres kentine bağlı bölgelerde meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca bu yangınlardan yaklaşık 1300 hektarlık alanın etkilendiği ifade edildi.