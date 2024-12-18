Akdeniz Üniversitesi’nin Müfredatı Güncelleniyor - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi’nin Müfredatı Güncelleniyor

Akdeniz Üniversitesi, 7 üniversitenin turizm müfredatını güncelleyerek İngilizce eğitim verecek.

18.12.2024 14:49
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokolle, aralarında Akdeniz Üniversitesinin de bulunduğu 7 üniversitenin turizm fakültesi eğitim müfredatının güncellendiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar arasında işbirliği protokolü imzalanması dolayısıyla Ankara'da düzenlenen törene katıldı.

Protokolle Akdeniz Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 7 pilot üniversitedeki turizm fakültelerinde, turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları programlarının müfredatları yenilenecek. Eğitim yüzde 100 İngilizce olacak, ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapça zorunlu hale gelecek. Ayrıca öğrenciler birinci sınıftan itibaren sektörde ücretli staj yaparak hem deneyim kazanacak hem de maddi gelir elde edecek. Öğrencilere, üniversiteler ve sektör temsilcilerince mesleki danışmanlık desteği de sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin 2017'den bu yana Türkiye'deki tüm turizm fakülteleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan ve en çok tercih edilen fakülte olduğunu belirtti.

Antalya'nın yılı 17 milyon yabancı turistle kapatacağını ifade eden Özkan, şehrin, güçlü konaklama altyapısı ve turizmin başkenti olma özelliğiyle öne çıktığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi olarak da sektöre nitelikli personel yetiştirmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Özkan, güncellenen müfredat ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi’nin Müfredatı Güncelleniyor - Son Dakika

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