Akhisar Belediyesi Başkanı Dutlulu: Üç Kreşimiz Var. İnanılmaz Bir Talep Var. Bu Yıldan İtibaren Yeni Kreşlerimizi Açmaya Devam Edeceğiz

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yönetiminde gerçekleştirildi. Kreş tartışmalarına değinen Dutlulu, "Üç adet mahalle kreşimiz var. Bu kreşlerde 150'nin üzerinde çocuk eğitim görmekte. İnanılmaz bir talep var. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Bu yıldan itibaren yeni kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akhisar Belediyesi 2024 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis oturumu öncesi gündemi değerlendiren Başkan Dutlulu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla gün içerisinde birçok etkinliğe katıldığını ve engelli bireyleri yılda sadece bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğini söyledi. Başkan Dutlulu, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Gün içinde engelli bireylere yönelik birçok programa katıldık. Engelliler gününü, yılda sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Engelliler ile ilgili toplumsal bir farkındalık yaratmamız lazım. Engellilerin toplumla iç içe yaşamasını sağlamamız lazım. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın özgür, adil ve eşit yaşam sürdüğü; saygı, sevgi ve karşılıklı hoşgörüyü eksik etmediğimiz bir dünya diliyorum" dedi.

"Doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında olduk"

Başkan Dutlulu, daha sonra Akhisar Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, belediye bütçesinin nerelere harcandığı ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Başkan Dutlulu şöyle devam etti:

"Akhisar Belediyesi'nde biz göreve gelmeden önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yoktu. Göreve başlamamız ile birlikte bu birimi kurduk ve aktif hale getirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde 16 bin 144 kişiye gıda yardımı yaptık. 794 asker ailemize yardım ettik. 293 aileye inşaat malzeme desteği verdik. Bin 233 vatandaşımıza Bakkal Kart desteği veriyoruz. 400 vatandaşımıza aşevimizden her gün sıcak yemek çıkartıyoruz. Yaklaşık 400 çocuğumuz belediyemizin Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitimlerini alırken anne ve babaları da güvenle işlerine gidebiliyor. 112 vatandaşımıza elektrikli hasta yatağı desteği verdik. 94 vatandaşımıza manuel tekerlekli sandalye verdik. 22 vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye verdik. 78 engelli vatandaşımızın elektrikli sandalyesine akü desteği verdik. 79 vatandaşımıza tamir desteği verdik. 21 vatandaşımıza baston, iki vatandaşa protez, altı vatandaşa oksijen tüpü, iki vatandaşa oksijen makinesi, iki vatandaşa pediatrik walker, iki vatandaşa medikal ürün desteği, üç adet akülü tekerlekli sandalye ve şarj istasyonu yaptık. 486 vatandaşımız hasta nakil hizmetlerinden faydalanmakta. 676 vatandaşımız evde bakım hizmetinden faydalanmakta. 100 çölyak hastamızın her ay glütensiz unları ve ekmekleri ücretsiz olarak evlerine kadar gitmekte. 105 vatandaşımıza şu ana kadar barınma desteği yaptık. 948 vatandaşımıza ev eşyası ve kıyafet desteği yaptık. Her yıl 700 vatandaşımıza yakacak yardımı desteği veriyoruz. Bin 706 çocuğumuza kırtasiye çeki desteği verdik. Doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Birçok hizmetimiz hala devam etmekte.

"Yeni kreşlerimiz için yer arayışlarımız devam ediyor"

Peki kreşlerimizde ne yapıyoruz, onlardan da kısaca bahsedelim. 3 adet mahalle kreşimiz var. Bu kreşlerde 150'nin üzerinde çocuk eğitim görmekte. İnanılmaz bir talep var. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Bu yıldan itibaren yeni kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Türkiye'de 690 tane kreşi var. Bu rakamı da 2025 yılı sonuna kadar bine çıkartacağız. Bizim de yeni kreşlerimiz için yer arayışlarımız devam ediyor.

"Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde aktif bin 971 kişi faydalanıyor"

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde hizmete iki öğretmen ile başladık. Şimdi bir idareci ve 27 öğretmen ile aslında bir okul durumuna geldi. Şu anda merkezde 61 tane kursumuz var. Bunun 37 tanesi yetişkin kursu, 22'si çocuk kursu, anne çocuk beraber yapılan da iki adet kursumuz var. 14 tane kursumuz ücretli kurs. Bunlardan cüzi de olsa bir ücret alınıyor. 47 adet kursumuzdan ücret alınmıyor. Şu anda Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde aktif bin 971 kişi faydalanıyor.

"Mama makinemizden 1,5 ton mama üretiyoruz"

Yine bizim dönemimizde hayata geçen ve Akhisar'ımız için önemli bir ihtiyaç olan Doğal Yaşam Alanımız bundan 3 sene önce 2022 yılı Ocak ayında kuruldu. Doğal Yaşam Alanımızda şu ana kadar 4 bin 488 tane köpekle ilgili belediyemize başvuru gerçekleşti. Bunun 3 bin 466 tanesini çözüme ulaştırmışız. Bin 22 tanesini arkadaşlarımız 'burada çözülecek bir sorun yok' diyerek sonuçlandırmamış. Doğal Yaşam Alanımızda toplam 410 köpek var. 44 tane de kedimiz var. 1 Ocak 2024 tarihi ile 3 Aralık 2024 tarihi arasında, yani sadece bu sene bin 780 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi. Bu sene yine 159 tane sahipsiz hayvan, bakım evimizden sahiplendirilmiştir. Doğal Yaşam Alanı açıldığından bu yana 3 bin 750 adet kısırlaştırma yaptık. Bu sayı, Manisa'da Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en büyük rakamdır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Burada iki veteriner hekimimiz var. İki personel, dört bekçimiz, üç sokak hayvanı rehabilitasyon ekibinde çalışan personel, yedi adet temizlik personelimiz var. Ancak mutlaka ve mutlaka ekip sayısını ikiye çıkartmamız gerekiyor. Günlük 16 bidondan 900 kilo yemek dağıtımı yapılmakta olup yetmediği durumlarda da kuru mama ile takviye etmekteyiz. İki aşamalı yemek dağıtımı yapıyoruz ve her bir hayvanın yeterli miktarda besin almasını sağlıyoruz. Mama makinemizden 1,5 ton mama üretiyoruz. Sokak Hayvanları Kanunu'ndan sonra bakımevimizdeki köpekleri sahiplenilmeden dışarıya çıkartmıyoruz. Kanunlarımızı şu anki haliyle uygulamaktayız. Ama Akhisar ilçe sınırları içerisinde, ova ve köyler de dahil olmak üzere tahmini 7 bin civarında köpek olduğu da bilinmektedir. Yine bu işin en büyük çözümü de budur.

"Yıllık toplam 3 Milyon 500 bin kW elektrik üretimimiz mevcuttur"

Son olarak da Güneş Enerji Santrallerimiz (GES) ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bizden önce GES yoktu. Herhangi bir ihalesi, parası, projesi yoktu. Bunları gerçekleştirdik. Şu anda Akhisar Belediyesi'nin iki adet GES'i var. Her ikisinde de 10 adet inventer var. Hanpaşa GES 9x100 kW ve 1x10 kW şeklinde, Boyalılar GES'te ise 10x100kW şeklinde inventerlarımız mevcuttur. Yıllık toplam 3 milyon 500 bin kW elektrik üretimimiz mevcuttur. Boyalılar GES üzerinden nakit ödeme alıyoruz. Yıllık gelirimiz toplam 7 Milyon 892 Bin TL'dir. Hanpaşa GES'te ise artan üretimde ulusal tarife üzerinden para ödenmektedir. Yıllık üretimin 1/3'üne denk gelen ödemeyi nakit olarak alıyoruz. Bu da 1 milyon 785 Bin TL'dir. Boyalılar GES'te bu zamana kadar 6 bin 770 gW üretim gerçekleşmiştir. Hanpaşa'da ise bu rakam 4.33 gW'tır. Ekonomi biraz düzelsin, iktidar değişsin, şu randıman artsın, GES'lere daha çok yatırım yapılmaya başlansın, tekrar GES yatırımlarımız sürecek. Özellikle Hanpaşa'daki GES bölgesindeki alanda hem lisansımız mevcuttur hem de boş alanımız mevcuttur.

'Akhisar Belediyesi ne yapıyor?' diye soranlar, işte bunları yapıyor. Bazı insanlar uzaktan unutmuşlar, çalışan, mücadele eden bir Akhisar Belediyesi var. Sizlerin de desteği ile daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. Aralık ayı olağan meclis toplantısında yedi gündem ve iki ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 7 Ocak 2025 Salı günü saat 16.00'da gerçekleştirileceği bildirilerek meclis sonlandırıldı.