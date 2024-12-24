Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi Tuzla'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi Tuzla'da Gerçekleşti

Tuzla TEKMER'de yapılan Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi, sürdürülebilir şehirler ve veri odaklı yönetim üzerine uzmanların bir araya geldiği önemli bir etkinlik oldu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, toplumların gelişiminde teknoloji ve inovasyonun rolünü vurguladı.

24.12.2024 15:11
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(İSTANBUL) - Akıllı altyapı, sürdürülebilir şehirler, veri odaklı yönetim ve kentsel inovasyonun geleceğinin konuşulduğu Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi, Tuzla TEKMER'de yapıldı. Zirvede konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Yenilikleri kentlerimize adapte etmenin yüksek potansiyelini görenler olarak, daha iyisini yapmak için bir aradayız" dedi.

Geleceğin şehirlerini birlikte inşa etmek için iki gün boyunca Tuzla'da bir araya gelen uzmanlar, teknolojinin ve inovasyonun kentlere nasıl yansıması gerektiğini tartıştı. Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi kapsamında Şelale Eğitim Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, akıllı altyapı, sürdürülebilir şehirler, veri odaklı yönetim ve kentsel inovasyon gibi konular derinlemesine ele alındı.

Zirve, "Kentsel İnovasyonun Geleceği", "Akıllı Altyapı ve Sürdürülebilir Şehirler", "Veri Odaklı Kentsel Yönetim" gibi başlıklarla yapılan panellerle devam etti. Alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, yerel yönetimlerin sürdürülebilir şehirler kategorisinde yer edinmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar da masaya yatırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, İSBAK Genel Müdürü Can Dağdelen, Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy, Pure Storage Bölge Müdürü Çiçek Bayülken, CyberArts CEO'su Erdem Eriş, DgpaysIT Genel Müdürü Melih Murat Ertem, NKolay Ödeme Genel Müdür Yardımcısı Anıl Tangül, Hitachi Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Tekmen, Sceptive Kurucusu Harun Esur, RumiTech CEO'su Enes Aladaş, Çekino Savunma CEO'su Erol Yılmaz, BDO Türkiye Partner Betül Ertem Yıldız, KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Emin Alper Karaçar ve Esri Türkiye CEO'su Barış Uz gibi sektörün önde gelen isimleri zirvede konuşmalar yaptı.

Veri ve yaratıcılıkla yeni çözümler

Zirvede, veri toplamanın, işlenmesinin ve anlamlı hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Başkan Bingöl, verinin kent yönetiminde karar alma süreçlerinde merkezi bir rol oynayacağını aktararak, "Veriyi sadece istatistiksel veriler olarak değil, hayatımıza entegre ederek kullanmalıyız" diye konuştu. Bingöl ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Girişimcilik ve hukuki düzenlemeler

Girişimcilik ve regülasyonlar konusuna da değinen Eren Ali Bingöl, "Özgür bir toplumun güvencesi doğru ve kapsayıcı bir hukuk sistemidir. Bugün, teknolojiyle gelişen hukuk sistemlerinin hızla uyum sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bingöl, fikri haklar, kişisel mahremiyet ve kamu-özel sektör ilişkileri gibi konularda da hukuki düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tuzla'nın teknolojik potansiyeli

Bingöl, Tuzla'nın İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olarak, teknolojik ve inovatif potansiyelinin daha da güçlendirileceğini belirtti. Bingöl, "Tuzla, akıllı şehir teknolojileri alanında öncü olacak ve bu alandaki gelişmeleri lider olarak şekillendirecek. Bu etkinlik, kentlerimizin geleceği için önemli bir adım olacak" diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Zirvede, sektörden uzman isimlerin katılımıyla, geleceğin şehirlerine ilişkin verimli tartışmalara ev sahipliği yapıldı. Tuzla Belediyesi, iki gün boyunca gerçekleştirilen fikir alışverişleriyle akıllı şehirler ve teknolojik inovasyon alanlarında önemli bir platform oluşturdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akıllı Şehir Teknolojileri Zirvesi Tuzla'da Gerçekleşti - Son Dakika

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