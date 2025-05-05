Akkuyu NGS'ye Eko-Blog Yazarları Ziyaret - Son Dakika
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Akkuyu NGS'ye Eko-Blog Yazarları Ziyaret

Akkuyu NGS\'ye Eko-Blog Yazarları Ziyaret

Rosatom, Akkuyu NGS'yi ziyaret eden eko-blog yazarları ile sürdürülebilir kalkınmayı ele aldı.

05.05.2025 12:39
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RUSYA'da çevre hakkında içerik üreten eko-blog yazarları ve 'TopBLOG' Eğitim Projesi'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma' kategorisi kazananları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını ziyaret etti.

Katılımcılar sahada, Doğu Kargo Terminali, Eğitim Merkezi, Tuzdan Arındırma Kompleksi ve tamamen geri dönüşüme gönderilen atıkların ayrı toplanması için modern bir alanı da içeren alanları ziyaret etti. Akkuyu NGS, tarafından yapılan açıklamada "Akkuyu NGS, CO2 emisyonlarının azaltılması, su kaynaklarının kullanımı ve deniz ekosisteminin korunması gibi çevresel konulara özel önem verilerek inşa ediliyor. Ziyaret sırasında blog yazarları Silifke'yi de ziyaret ederek Akkuyu NGS'nin bölgenin gelişimine sağladığı istihdam olanaklarının yaratılması, yerel işletmelere destek verilmesi ve altyapının modernizasyonu gibi katkıları gözlemledi" denildi.

Katılımcılar ayrıca genç Türk uzmanlarla sohbet etme fırsatı da yakaladı. Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi temsilcilerine de sorular yönelten katılımcılar, nükleer enerjinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne ilişkin aydınlatıcı içerik oluşturma deneyimlerini ele aldı.

Konuyla ilgili konuşan Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Polina Lion şunları söyledi:

"Bugün, sürdürülebilir kalkınma tüm nükleer endüstri için stratejik kılavuz olma özelliğini taşıyor. Rosatom'da, her projenin ve faaliyet alanının en yüksek çevresel ve sosyal standartları karşılamasını sağlamak için çalışıyoruz. Akkuyu NGS bunun somut örneği oldu. Akkuyu NGS, Türkiye'ye sadece temiz enerji sağlamakla kalmayıp aynı zamanda binlerce kişilik istihdam yaratacak, bölgenin altyapısını modernize edecek ve yerel girişimleri destekleyecek. Özellikle gençlerin ve kanaat önderlerinin, gezegenin geleceğine yönelik sorumlu bir tutum oluşturarak yeşil gündemin elçileri haline gelmeleri önemli."

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer A.Ş., Rosatom'un önemli bir ilkesi olan açıklık ve tüm paydaşlarla yakın bir diyalog sürdürme ilkesine bağlı kalıyor. Düzenli olarak farklı ülkelerden gazeteciler, blog yazarları, çevreciler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyetleri ağırlıyoruz. Bu, modern teknolojilerin nasıl uygulandığını ve ne kadar yüksek standartlara uyduğumuzu göstermek için harika bir fırsat. Nükleer Güç Santrali'nin inşası, bölgenin kalkınması için her zaman güçlü bir itici güç oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki NGS'lerin çevresinde yeni şehirler doğuyor, ekonomiler büyüyor ve kaliteli altyapılar ortaya çıkıyor. Akkuyu NGS'nin Mersin ili için bir büyüme itici gücü haline geldiğini şimdiden görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Saha ziyareti, 'TopBLOG' Eğitim Projesi kapsamında gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akkuyu NGS'ye Eko-Blog Yazarları Ziyaret - Son Dakika

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