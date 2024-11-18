Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türk Mühendisler Yetiştiriliyor

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AKKUYU Nükleer A.Ş., Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Türkiye'de inşa edilecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışacak mühendislik personelinin yetiştirilmesine yönelik program uygulanmaya devam ediyor. Türkiye'deki üniversitelerden 42 lisans mezunu, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmalarına başladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Moskova ofisi, yüksek lisans öğrencilerinin Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim ve İş Birliği Programları Direktörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkilileri ve programa katılan üniversitelerin temsilcileriyle bir araya geldiği bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Öğrenciler, eğitim sürecinin organizasyonu, endüstriyel uygulama, nihai yeterlilik çalışmaları ve eğitimin diğer yönlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışma koşulları, kariyer geliştirme fırsatları ve genç uzmanlar için sosyal destek önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Toplantıya Akkuyu NGS İşletme Personeli Eğitim Programı mezunu Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları da katıldı. Uzmanlar toplantıda, geleceğin mühendislerine nükleer santralde çalışmanın özelliklerini anlatıp Rusya üniversitelerindeki eğitim deneyimlerini paylaştı.

'TÜRK UZMANLARIN PROJE HAYATINA AKTİF OLARAK KATILMALARINI SAĞLIYOR'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, geleceğin Türk mühendislerinden oluşan yeni grubun eğitimine başlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hükümetlerarası anlaşmada yer alan NGS işletme personelinin eğitimine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Programdan halihazırda 300'den fazla nitelikli mühendis mezun oldu. Hepsi projede istihdam edilmekte, inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin atölyelerinde çalışıyor ve gelecekte ülkelerinin yararına kullanabilecekleri eşsiz bir deneyim kazanıyorlar. Mühendislik disiplinlerine ilişkin derin teorik bilgi, Türk uzmanların proje hayatına aktif olarak katılmalarını ve hatta prestijli mesleki ödüller kazanmalarını sağlıyor. Programın tüm yeni katılımcılarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

PROGRAM HAKKINDA

Program hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerin yüksek lisans eğitimi 3 yıl boyunca devam edecek. Bir yıl boyunca Rusçalarını geliştirebilmeleri gereken eğitimi alacak olan öğrenciler, uzmanlık alanlarının temellerini öğrenecek. 2024 yılında programa kabul edilen 42 kişiden 14'ü Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) Nükleer Fizik ve Teknoloji alanında, 28'i ise Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Termik Enerji Mühendisliği ve Isı Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Termik Fizik alanlarında eğitim görecek.

Yüksek lisans öğrencilerinin seçimi, akademik performans ve alınan lisans eğitiminin uygunluğu göstergelerine göre Türkiye'deki uzmanlaşmış üniversitelerin lisans mezunları arasından yapılıyor. Adaylarla yapılan mülakatları Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsünün öğretmenleri yürütüyor."