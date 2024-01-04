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AKM'de Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların Oyunları Sahnelenecek - Son Dakika
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AKM'de Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların Oyunları Sahnelenecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yılın ilk aylarında Devlet Tiyatrolarının ve özel tiyatroların oyunları ile müzikallerden oluşan geniş bir programı sanatseverin beğenisine sunuyor. Programda, Zafer Algöz'ün yönettiği 'Rumuz Goncagül', Okan Bayülgen'in yönettiği 'Richard', Elif Erdal'ın yönettiği 'Tangopera' gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 'Toz', 'Hamiyet Müzikali', 'Veda' gibi diğer oyunlar da sahnelenecek.

AKM\'de Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların Oyunları Sahnelenecek
04.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:46
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yılın ilk aylarında Devlet Tiyatrolarının ve özel tiyatroların oyunları ile müzikallerden oluşan geniş bir programı sanatseverin beğenisine sunuyor.

Konuya ilişkin AKM'nin açıklamasına göre, Zafer Algöz'ün yönettiği ve Timur Selçuk'un müzikleriyle seyirciyle buluşan, 1970'li yılların sonlarındaki toplumsal değişim ve ekonomik zorlukları İnsaf Hanım ile kızı Gülsün'ün yaşamı üzerinden anlatan "Rumuz Goncagül", 5-6 Ocak saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Oyunda karakterlere Dilek Güven, Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş ve Buğra Kağan Kahraman hayat veriyor.

"Richard" 7 Ocak'ta oynanacak

Shakespeare'in yazıp Berna Moran'ın çevirdiği ve Okan Bayülgen'in yönettiği "Richard" oyunu ise 7 Ocak saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Ragıp Ertuğrul, ve Gökay Genç'in yazdığı, beste ve müziği Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'e ait "Tangopera" ise Elif Erdal'ın yönetiminde 12-13 Ocak saat 20.00'de AKM Tiyatro salonunda olacak.

Bunun yanı sıra 14 Ocak akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda "Film on the Stage", AKM Tiyatro Salonu'nda ise "Timsah Ateşi" oyunu sahnelenecek.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Toz, Hamiyet Müzikali, Veda

Johnna Adams'ın kaleminden çıkan "Gidion'ın Düğümü" 19 ve 20 Ocak'ta saat 20.00'de, 21 Ocak'ta da saat 15.00'te AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın klasik eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ise 23 Ocak akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gösterilecek.

Ünlü yazar Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı "Toz" oyunu, 26 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda saat 19.00 ve 21.00'de izleyiciyle buluşacak.

"Şakşakçılar" oyunu 29 Ocak, "Hamiyet Müzikali" 8 Şubat akşamı, "Veda" 1 Mart akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda, "Amadeus" 13 ve 25 Şubat akşamı, Aydınlıkevler ise 5 Mart akşamı Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek.

Kaynak: AA
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