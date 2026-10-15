AKOM Beykoz'da metrekareye 269,5 kilogram yağış bildirdi, 3 ilçede 200 kilogramı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

AKOM, 30 istasyonda, 13 Ekim Salı saat 00.00'dan bugün 07.30'a kadar kente düşen toplam yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, Beykoz'da metrekareye 269,5 kilogram, Sarıyer'de 206,1 kilogram, Eyüpsultan'da ise 202,2 kilogram yağış düştü.

Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi'nde metrekareye düşen yağış 186,7 kilogram, Beykoz Anadolu Feneri'nde 163,2 kilogram, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 154,5 kilogram oldu.

Arnavutköy'de metrekareye 145,7 kilogram, Şişli'de 144,2 kilogram, Olimpiyat'ta 139 kilogram, Büyükçekmece'de 137,1 kilogram, AKOM'da 132,6 kilogram, Çekmeköy Ömerli'de 124,1 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Şile Darlık köyünde metrekareye 118,7, Kartal Aydos Dağı'nda 117,7, Sancaktepe'de 110,7, Üsküdar'da 110, Pendik Ömerli Barajı'nda 106,1, Fatih Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde 104,8, Şile'de 104,8, Ümraniye'de 102,8, Çatalca Radar Sahası'nda 95,6, Çatalca'da 90,5, Kartal İstanbul Bölge'de 89,2, Arnavutköy Terkos Barajı'nda 88,9, Terkos'ta 88, Şile İsaköy'de 87, Ömerli'de 85,6, Samandıra Havalimanı'nda 85,3, Hadımköy'de 83,6, Kadıköy Göztepe'de ise 82,2 kilogram yağış düştü.