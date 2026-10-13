AKOM, İstanbul\'da gece 23.00\'ten itibaren sağanak ve fırtına bekliyor

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Bugün aralıklarla görülecek yağışların saat 23.00'ten itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise saatte 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLÇELERDE METREKAREYE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü saat 13.00'e kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de metrekareye 40-70 kilogram aralığında olması bekleniyor. İstanbul'un diğer bölgelerinde ise metrekareye 20-40 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.