AKPM\'den İsrail\'e sert tepki: Gazze\'deki suçlar kınandı

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinden (AKPM) çok sayıda milletvekili, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik birçok suç işlediğini, bölgede bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

AKPM Genel Kurul oturumunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları görüşüldü.

Kurulda söz alan İrlandalı Milletvekili Paul Gavan, tüm esirlerin serbest bırakılmasından yana olduğunu ifade etti.

Filistin'de yaşananları "dehşet verici" olarak niteleyen Gavan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğuna dikkati çekti.

Gazze'nin, okul, hastane, mülteci kampları ve tüm altyapısıyla İsrail tarafından kasti olarak yıkıldığını vurgulayan Gavan, "İsrail'in işgalci kuvvetleri tarafından (bölgede) 11 bin çocuk 11 haftada katledildi. Bunu kınamaya hazır değil miyiz ' Bunu görmezden gelirsek bize insan hakları örgütü denilir mi'" ifadesini kullandı.

İrlandalı Milletvekili, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin'deki "işgalin" son bulması ve Filistin halkı için adalet çağrısı yaptı.

"Gazze'de on binlerce masum insana karşı yapılan suçlar haksız"

Filistinli Milletvekili Mohammed Hegazi, Gazze halkına yönelik "zulüm" işlendiğini vurgulayarak, "Gazze'de on binlerce masum insana karşı yapılan suçlar haksız." dedi.

Hegazi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Filistin ile İsrail arasındaki olası bir barış sürecini sekteye uğrattığını kaydetti.

Bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Hegazi, şöyle devam etti:

"Her zaman 2 devletli çözümden bahsetmeye devam ettik. Bir yanda İsrail devleti, diğer yanda da Filistin devleti. Peki bu Filistin devleti nerede ' Filistin devletinin bir parçası olması gereken tüm toprakların İsrail toprakları tarafından yutulduğunu gözlemliyoruz şu an."

Hegazi, Filistinlilerin 75 yıldır kendi topraklarında yaşayabilmek için mücadele verdiğini belirtti.

"İnsanlığın tamamı, insanlığa karşı tarihin en kötü suçuna tanık oluyor"

AKPM'deki Türk delegasyonundan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de "İnsanlığın tamamı, insanlığa karşı tarihin en kötü suçuna tanık oluyor." diye konuştu.

İsrail yönetiminin başından bu yana dünyanın gözü önünde insanlığa karşı ciddi suçlar işlediğini dile getiren Bölük, İsrail ordusunun yasak olmasına rağmen Gazze'de sivillere karşı beyaz fosfor bombası kullandığına işaret etti.

İsrail'in Gazze'de sistematik bombalı saldırılarının yanı sıra bölge halkının elektrik, su, gıda, akaryakıt, tıbbi malzemeler ve ilaçlara ulaşmasını engellediğini anlatan Bölük, sivillerin sığındığı hastane, okul, kamp ve ibadethanelerin bombalandığının altını çizdi.

Bölük, İsrail'in Gazzelileri güvenlikleri gerekçesiyle Refah Sınır Kapısı'na zorla gönderdiği sivillerin de bombalandığını anlattı.

Milletvekili Bölük, şunları söyledi:

"(İsrail) acımasızca Birleşmiş Milletler'in (BM) tesislerini havaya uçurdu ve ambulansları hedef aldı. Tüm arşiv ve gazeteleri yok ederek Gazze'nin hafızasını sildi. Beyaz bayraklar taşıyan hamile kadınları vurup üzerlerine toprak döktü. Ölen Filistinlilerle dalga geçmek için bir caminin mikrofonunu kullandı."

Bölük, farklı ülkelerin hükümetlerinin Filistin yanlısı gösterileri "Yahudi karşıtı" olduğu gerekçesiyle yasakladığını anımsatarak, bu gösterilerde Yahudi karşıtı sloganlar atılmadığını vurguladı.

Seda Gören Bölük, AKPM'nin Gazze'de yaşanan trajedi ve işlediği suçlar nedeniyle İsrail'i sorumlu tutmuş olması gerektiğini sözlerine ekledi.