Aksaray Ağaçören'de Fadime Görgülü dosyasında kazıda kemik ve 3 altın bilezik bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray Ağaçören'de Fadime Görgülü dosyasında kazıda kemik ve 3 altın bilezik bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Ağaçören\'de Fadime Görgülü dosyasında kazıda kemik ve 3 altın bilezik bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Ağaçören'de 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün dosyası yeniden açıldı; ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü tutuklandı. Evinin yakınındaki kazıda insana ait kemik parçaları ile 3 altın bilezik bulundu; kemiklerin kime ait olduğu DNA testiyle kesinleşecek.

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Fadime Görgülü'nün 2007 yılında kaybolmasına ilişkin dosya yeniden açıldı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü tutuklandı.

Ağaçören ilçesinde 2007 yılında 36 yaşındayken kaybolan ve bekar olduğu öğrenilen Fadime Görgülü'nün ailesi, 2021'de kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosyayı tekrar açtı. Yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan çalışmalarla soruşturma derinleştirildi. Görgülü'nün evinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapıldı.

KEMİK PARÇALARI VE 3 BİLEZİK BULUNDU

Yeniden başlatılan soruşturmada ilk olarak Fadime Görgülü'nün ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü'nün ifadesi alındı. Jandarma ekiplerinin, aile bireylerinden aldığı ifadelerin çelişkili olduğunu fark etmesi üzerine, olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Hava Görgülü'nün ifadesinde, olayı anlatması üzerine Görgülü'nün evine yakın yerdeki boş arazide kazı çalışması yapıldı. Kazılarda insana ait kemik parçaları ve 3 adet altın bilezik bulundu. Kemik parçalarının kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından kesinleşecek.

Fadime Görgülü'nün ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
Ağaçören3. SayfaAksarayGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
57 yıl sonra er meydanında büyük final Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi 57 yıl sonra er meydanında büyük final! Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yunusemre’de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu Yunusemre'de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:01:50. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray Ağaçören'de Fadime Görgülü dosyasında kazıda kemik ve 3 altın bilezik bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei