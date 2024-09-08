Aksaray'da Kuru Fasulye Hasadı Başladı - Son Dakika
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Aksaray'da Kuru Fasulye Hasadı Başladı

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Aksaray'da beyaz fasulye hasadı başladı. Üreticilerin bu yıl iyi bir sezon geçirdiği belirtilirken, Aksaray fasulyesinin Tuz Gölü havzasının etkisiyle ülkede aranan bir fasulye olduğu vurgulandı.

08.09.2024 12:14
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AKSARAY'da beyaz fasulyenin hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, "Kış sofralarının vazgeçilmez yemeği kuru fasulye hasadına başladık. Üreticilerimiz de bu yıl gayet iyi bir sezon geçirdiler. Her ne kadar iklim şartları bizi zorlasa da çiftçilerimiz emeğinin karşılığını bu yıl alacak. Tarlada şu anda kilosu 35-40 liraya gidiyor. Aksaray fasulyesi Tuz Gölü havzasının etkisiyle hem pişmesi hem de damak tadı olarak ülkemizde aranan fasulyelerden birisi" dedi.

Beyaz fasulye üretiminde Türkiye'de 7'nci sırada yer alan Aksaray'da hasat başladı. Bu yıl 25 bin dekar tarım arazisinde ekimi yapılan fasulyeden 2 bin 800 ton ürün elde edilmesi bekleniliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, "Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği kuru fasulyenin Aksaray'daki hasadı başladı. İlimizde 25 bin dekar alanda 2 bin 800 ton civarında kuru fasulye üretimi var. 25 bin dekarlık kuru fasulye tohumunun yaklaşık 5 bin 800 dekarlık alanı, bakanlığımız tarım alanlarının etkin kullanılması kapsamında il müdürlüğümüzce çiftçilerimize yüzde 70 hibeli dağıtıldı. Bölgemizde kuru fasulye yoğun bir şekilde üretiliyor. Bunun yanında üretim planlamasına dahil bir ürün olduğu için kuru fasulye tarımı her geçen yıl artıyor. Kuru fasulye hem stratejik ürün olması ve arkasından ekilen ürüne ise iyi bir toprak bırakması açısından çok önemlidir" diye konuştu.

'300-500 KİLO VERİM BEKLİYORUZ'

Üreticilerin de bu yıl gayet iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Demir, "Her ne kadar iklim şartları bizi zorlasa da çiftçilerimiz emeğinin karşılığını bu yıl alacak. Tarlada şu anda kilosu 35-40 liraya gidiyor. Aksaray fasulyesi Tuz Gölü havzasının etkisiyle hem pişmesi hem de damak tadı olarak ülkemizde aranan fasulyelerden birisi. Ülkemizin her bölgesine gönderiliyor. Kuru fasulye hemen hemen her havzada yetiştirilen bir ürün. Her bölgenin kendine özgü bir özelliği var. Değişik tatları ve isimleri var. Aksaray'da yetişen fasulyemizi ise ülke çapında değer ve talep gören bir ürün. Ülkemizde iklim şartlarında birçok üründe verim düşüklüğü var. Buna rağmen Aksaray'da yetişen kuru fasulyede dekardan 300 ile 500 kilo verim bekliyoruz. Bu da Türkiye ortalaması üstünde bir verim. Bir de fasulyeleri almadan önce tüccarlar alıp test ediyor. Pişmesi ve lezzeti güzelse ona göre fiyat veriyor. İlimizde fasulyenin pişmesi, lezzeti iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Aksaray\'da Kuru Fasulye Hasadı Başladı
Kaynak: DHA

Çiftçilik, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Tarım, Son Dakika

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