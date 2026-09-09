Aksaray\'da çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında 3\'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

AKSARAY'da çakmakla oynayan S.T.'nin (2) evi tutuşturmasıyla çıkan yangında, dumandan etkilenip mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, yakınları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Hasas Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Oruç Turgut'un 3 çocuğu, saat 09.00 sıralarında yatak odasında oynamaya başladı. Bu sırada çocuklardan S.T., çakmakla oynarken evi tutuşturdu. Alevlerden korkan 3 kardeş, çığlık atmaya başladı. Çocukların çığlık sesini duyan anne ve anneanne Nuran Kale, 3 çocuğu alıp çıktıkları balkonda mahsur kaldı.

Bu sırada ailenin haber verdiği, aynı mahallede oturan yakınları Cengiz Tan ile görev yaptığı anaokuluna giderken çocukları fark eden öğretmen Fatma Oğuz, eve girip mahsur kalanları kurtardı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği anlaşılan 3'ü çocuk 5 kişi hazırda bekleyen ambulansta, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Alevler de itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası da kullanılmaz hale geldi.

'DUMANDAN ZOR KURTARDILAR'

Anneanne Nuran Kale, "Benim gördüğümde yatak odası tutuşmuştu. Dumanda kalmamaları için çocukları balkona çıkardık. Duman bütün evi sardı. İçerideki dumandan dolayı bizi zor çıkardılar" dedi.

Aileyi kurtaran Cengiz Tan ise "Ev yanıyor, diye bana haber verdiler. Ben de hemen aracımla buraya geldim. Aşağıda arkadaşlar, 'Yukarı çıkma duman çok' dediler. Ben onların uyarısını dinlemedim ve yukarı çıkıp 2 çocuğu birden kucağıma alıp çıkardım" diye konuştu.

'BALKONDAN YARDIM İSTEDİLER'

Aracıyla okula giderken balkondan yardım istediklerini duyduğunu belirten öğretmen Fatma Oğuz da "Ben araçla geçerken yangını gördüm. Aile balkondan yardım isteyince, içeri giren kişiyle birlikte ben de eve girdim. Yapmamız gerekeni yaparak S.T.'yi kucağıma alıp, kurtardım. Önemli olan, ailenin sağlık durumu iyi olması" ifadesini kullandı.