Aksaray'da Kaza: Gündüz Ailesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Aksaray'da Kaza: Gündüz Ailesi Toprağa Verildi

Aksaray\'da Kaza: Gündüz Ailesi Toprağa Verildi
11.07.2026 16:05
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Düğün dönüşünde kaza geçiren Gündüz ailesi, Kayseri'de gözyaşlarıyla defnedildi.

AKSARAY'da düğün dönüşü içinde bulunduğu hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Adem Gündüz (55) ve Çiğdem Gündüz (52) çiftiyle oğulları Emir Gündüz'ün (25) cenazeleri Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunda meydana geldi. İzmir'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz'ün kontrolünü yitirdiği 50 AEG 16 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrilerek ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz olay yerinde, babası Adem Gündüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan çiftin diğer oğulları Bedirhan Gündüz (18) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Gündüz ailesinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kayseri'ye getirildi. Gündüz çiftiyle oğulları, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Aksaray, Kayseri, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kaza: Gündüz Ailesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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