Aksaray'da TIR Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da TIR Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da TIR Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR şarampole devrildi, çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, TIR tamamen yandı ve soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da şarampole devrilen madeni yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Sürücü yangında hayatını kaybetti, alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı. Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da TIR Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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