Meral Akşener: \'İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin TL\'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan'daki esnaf ziyareti öncesi vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik '3 bin TL ikramiye' açıklamasına değinen Akşener, "İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin TL'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sincan esnaf ziyareti sırasında; İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ve İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım eşlik etti.
"İŞİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU GÖRSÜN, 10 BİN TL'YE ÇIKARMAZSA ADIMI DEĞİŞTİRİRİM"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan'daki esnaf ziyareti öncesi vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik '3 bin TL ikramiye' açıklamasına değinen Akşener, "İşin tehlikede olduğunu görsün 10 bin TL'ye çıkarmazsa adımı değiştiririm" dedi. Akşener, "Bana en iyi hizmeti kim yapar? Sorusu üzerinden eğer karar verir, oy verirseniz, Sincanlı kazanır. Sincan'ın çiftçisi kazanır. Mazot iner. Sincan'ı değiştirin, emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır. Çünkü rekabette hayır var. Kendinizi, çocuklarınızı düşünün. Torpilin ortadan kalkmasını, atanamayan öğretmenlerin atanmasını, esnafın yeniden yüzünün gülmesini istiyorsanız, mazotun ucuzlamasını istiyorsanız İYİ Parti'nin adayları destekleyin. Siz seçmensiniz, biz isteyeniz. Karşınıza geçip, gözlerinizin içine bakarak oy istiyorum. Yan gelip yatarak seçim kazanıyorlar" dedi.
"SEKTÖREL BAZDA DA ÜLKE OLARAK DA MAALESEF SIKINTI YAŞIYORUZ"
Optik mağazası işleten Yener isimli esnafın dükkanını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafa işlerin yolunda olup olmadığını sordu. Esnaf ise "İşlerimiz maalesef... Piyasaların durumu belli. Sektörel bazda da ülke olarak da maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Mazotundan tutun da aldığımız bir ekmeğe kadar hepsi sıkıntı şu anda. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Bugün sadece 2 bin lira siftah edebildim. Dükkanın kirası 20 bin lira. Genel giderlerimiz aylık ortalama 75 – 80 bin lira. Bazı gün siftah da olmuyor. Pandemi tetikledi, deprem tetikledi. İyi bakmak istiyoruz geleceğe" diyerek, Akşener'i yanıtladı.
Akşener, "Talepleriniz bir seçmen ve vatandaş olarak önemli. Yener'in şu olması ya da bu olması önemli değil. Benim ne olduğum da önemli değil. Hırsız mıyım? Onu, bunu kayırıyor muyum? İsraf söz konusu olacak? Sizin de bende arayacağınız o. Adaylarımızı öne çıkarabilirsek 2028'de buraya bütün hepsi gelecek. 2028'deki hikayede Sayın Erdoğan yerinde kalacak. Bakanlar yerinde kalacak. Ana muhalefet yerinde kalacak ama siz gümbürtüye gidiyorsunuz. 2028'de de durum tehlikeye girerse, herkes buraya gelecek. Bunu yapın istiyorum" dedi.
Evcil hayvan yemi satışı yapan dükkana uğrayan Akşener, burada henüz oy kullanamayan 17 yaşında bir gençle sohbet etti.
"DAHA FAZLA KAZANMAK ZORUNDAYIM. BORÇLARIM VAR"
Kozmetik malzemeleri satan bir başka esnaf ise Akşener'e yaşadığı ekonomik sorunları anlattı, "Alım gücü çok düştü. Dükkan kirasi 10 bin lira, ev kirası ise 6 bin. Daha fazla kazanmak zorundayım. Borçlarım var. 340 bin lira kredi borcum var" diye konuştu. Akşener ise konuşmasında "Üç sene boyunca sizin sesinizi duyurmak için esnaf gezdim. Oy da istemedim. Bir başka partiyi yermedim, kendi partimi de övmedim. Şimdi ise ferah ferah geldim, oy istiyorum" dedi.
"PARTİMİZE ÇOK UYGUN BİZİMKİ DE GÜNEŞ"
Abisinin işlettiği dükkana bakan Rohat isimli gencin Ankara'da oy kullanmayacağını, Ağrı'da oy kullanacağını öğrenmesi üzerine Akşener, "Ağrı'da güzel aday çıkardık" dedi. Akşener, sohbet esnasında gencin isminin Kürtçe "Gün doğumu" anlamına geldiğini öğrenmesi üzerine gence, "Partimize çok uygun. Bizimki de güneş" dedi. Akşener, Rohat isimli gençten, Sincan Belediyesi adayı Fatih Koca'yı arkadaşlarına önermesini istedi.
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