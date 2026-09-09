Aksu'da orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aksu'da orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Aksu\'da orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür süren orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına destek verirken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hasan Kahya'nın cenazesi Aksu'da toprağa verildi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Diğer yandan, söndürme çalışmalarına destek verirken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Hasan Kahya'nın cenazesi ise Aksu'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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