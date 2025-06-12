Madlleen\'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy\'un dizeleri oldu

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar, Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderildi. Ordu, yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini okudu.
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı Madleen gemisiyle insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 12 kişilik aktivist grubuna, uluslararası sularda İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmişti. Operasyon sonrası bazı aktivistler kısa süre içinde ülkelerine gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürülerek sınır dışı işlemleri başlatılmıştı. Bu kişiler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyordu.
İsrail'in sınır dışı ettiği, aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'na ulaştı. Şuayb Ordu, çıkışta eşine uzun süre sarılırken, Filistin destekçileri Ordu ve Acar'a çiçekler verip Filistin'e destek sloganları attı.
Şuayb Ordu havalimanında açıklamalarda bulundu. "Bu ablukanın kalkması gerekiyor" diyen Ordu, "İnsanlar hala bombalanarak ölüyor. Bizim tek amacımız bu savaşın durması. Bu katliamın, soykırımın durması. Bizim canlarımız da hayatlarımız da feda olsun ama yeter ki ses çıkartın. Bir an önce bu soykırım durmalı. Rekor ceza aldık 100 yıl Filistin'e girişimiz yasak" ifadelerini kullandı.
Ordu ayrıca "Bir filmin içinde gibiyim. Benim başıma gelenler çok önemli değil dünyadan ne olup bittiğinden haberimiz yok. Bu abluka kırıldı mı bilmiyoruz ama kırılmadığı belli. İlk fırsatta ablukayı kırmak için mücadele etmeye gideceğim. Yaşadıklarımı kısa bir şiirle açıklayacağım: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" sözlerini sarf etti.
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu - Son Dakika
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