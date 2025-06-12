Madlleen\'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy\'un dizeleri oldu

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar, Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderildi. Ordu, yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini okudu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı Madleen gemisiyle insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 12 kişilik aktivist grubuna, uluslararası sularda İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmişti. Operasyon sonrası bazı aktivistler kısa süre içinde ülkelerine gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürülerek sınır dışı işlemleri başlatılmıştı. Bu kişiler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyordu.

TÜRK AKTİVİSTLER BERLİN'DE

İsrail'in sınır dışı ettiği, aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'na ulaştı. Şuayb Ordu, çıkışta eşine uzun süre sarılırken, Filistin destekçileri Ordu ve Acar'a çiçekler verip Filistin'e destek sloganları attı.

İLK AÇIKLAMASINDA MEHMET AKİF'İN DİZELERİNİ OKUDU

Şuayb Ordu havalimanında açıklamalarda bulundu. "Bu ablukanın kalkması gerekiyor" diyen Ordu, "İnsanlar hala bombalanarak ölüyor. Bizim tek amacımız bu savaşın durması. Bu katliamın, soykırımın durması. Bizim canlarımız da hayatlarımız da feda olsun ama yeter ki ses çıkartın. Bir an önce bu soykırım durmalı. Rekor ceza aldık 100 yıl Filistin'e girişimiz yasak" ifadelerini kullandı.

Ordu ayrıca "Bir filmin içinde gibiyim. Benim başıma gelenler çok önemli değil dünyadan ne olup bittiğinden haberimiz yok. Bu abluka kırıldı mı bilmiyoruz ama kırılmadığı belli. İlk fırsatta ablukayı kırmak için mücadele etmeye gideceğim. Yaşadıklarımı kısa bir şiirle açıklayacağım: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" sözlerini sarf etti.