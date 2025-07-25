AKUT Gönüllüsü HÜRJET'in Başmühendisi Muharrem Can'ın Babası: 'Oğlum Vatana, Millete, Hayra Adamış Bir Çocuktu' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AKUT Gönüllüsü HÜRJET'in Başmühendisi Muharrem Can'ın Babası: 'Oğlum Vatana, Millete, Hayra Adamış Bir Çocuktu'

AKUT Gönüllüsü HÜRJET\'in Başmühendisi Muharrem Can\'ın Babası: \'Oğlum Vatana, Millete, Hayra Adamış Bir Çocuktu\'
25.07.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, jet eğitim uçağı HÜRJET'in başmühendisi Muharrem Can'ın (42) babası İbrahim Can, "HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, jet eğitim uçağı HÜRJET'in başmühendisi Muharrem Can'ın (42) babası İbrahim Can, "HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi. Özellikle HÜRJET'in ilk uçtuğu andaki sevincini bir görseydiniz, uçak havalandığında sevincini ilk bizimle paylaştı. Sevinçten neredeyse uçaktan önce o uçacaktı" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Afyonkarahisar sınırına geçen orman yangınında şehit olan 10 kişiden AKUT gönüllüsü Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş mühendisi Konyalı Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, evinde taziyeleri kabul ediyor. İbrahim Can, kendisine taziyeye gelen oğlunun AKUT'tan arkadaşlarına sarılarak ağladı.

'ONA BİR ŞİKAYETİM YOK'

TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in başmühendisi olan oğluyla gurur duyduğunu söyleyen İbrahim Can, "Şehit oğlum kendisini vatana, millete, hayra, hasenata adamış bir çocuktu. Evlenmedi, ömrünü fakire, fukaraya, çocuklara ve işine vakfetti. 'Bu işlere bakacağım' diye bize hiç zaman ayırmadı. Ama bu konuda ona bir şikayetim yok. Vatan ve millet sağ olsun" diye konuştu.

'TÜM ÖMRÜNÜ BU İŞE VAKFETTİ'

Oğlunun ANKA 3 projesinin de mühendisliğini yaptığını ifade eden İbrahim Can, "Oğlum makine mühendisiydi. TAİ'de önce ANKA 3 projesinde çalıştı. Onları sonuçlandırdıktan sonra HÜRJET'e geçti. HÜRJET'in orta ve gövde bölümünün başmühendisiydi. Arkadaşlarıyla beraber bu projeyi yürütüyordu. Tüm ömrünü bu işe vakfetti. Onunla gurur duyuyorum. HÜRJET'in başka ülkelere satışından gurur duyuyordu. Özellikle HÜRJET'in ilk uçtuğu andaki sevincini bir görseydiniz, uçak havalandığında sevincini ilk bizimle paylaştı. Sevinçten neredeyse uçaktan önce o uçacaktı" dedi. Şehit Can'ın cenazesi, bugün Karatay ilçesi Elmacı Camisi'nde cuma namazı sonrası Elmalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA

Muharrem Can, İbrahim Can, Seyitgazi, Eskişehir, Havacılık, Güncel, Kaza, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKUT Gönüllüsü HÜRJET'in Başmühendisi Muharrem Can'ın Babası: 'Oğlum Vatana, Millete, Hayra Adamış Bir Çocuktu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Beşiktaş’ta ayrılık var Beşiktaş'ta ayrılık var
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi

12:01
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
11:53
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim Kapının arkasına geçip...
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
16:36
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
16:27
İngiltere’de telefon şebekeleri çöktü Arama yapılamıyor
İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor
16:25
İspanya’da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
16:12
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
16:10
Mehmet Yalçınkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
16:10
Vitor Pereira, Wolverhampton’a Galatasaray’ın gözdesi Arias’ı transfer etti
Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın gözdesi Arias'ı transfer etti
16:09
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
15:50
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 12:59:43. #7.12#
SON DAKİKA: AKUT Gönüllüsü HÜRJET'in Başmühendisi Muharrem Can'ın Babası: 'Oğlum Vatana, Millete, Hayra Adamış Bir Çocuktu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.