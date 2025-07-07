Alacabel Tüneli 2024\'te Bitecek

'ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN SONUNDA ALACABEL TÜNELİ'DE BİTİRİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Seydişehir- Bozkır kara yolunun temel atma törenin ardından kent merkezindeki Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Stadı yanında düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, Konya- Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin de gelecek yıl biteceğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan Alacabel Tüneli'ni de bitiriyoruz" dedi.

'SİZ HİZMET EDİN BİZDE SİZE TEŞEKKÜR EDELİM'

Konya'nın demir yolu ile ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ankara- Konya yüksek hızlı tren ve Konya - Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Bakın an itibarıyla 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz. Çok şükür 'Bunlara ne gerek vardı' diyenler, bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce, şimdi 'Ya o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız' diyor. Her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Allah rızası için ya buyurun, siz de hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Memnun oluruz gerçekten" diye konuştu.

'DÖRT RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakanlık olarak Konya'ya raylı sistemle yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ve sanayi alanları, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 1'inci etabı olan 23 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi-Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından, şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Bu ilk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik. 6 kilometrelik 2'nci etap olan Konya Gar- Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam ediyor. Bu kesimi de 2026 yılı yatırım programına almayı hedefliyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz, Barış Caddesi ve Şehir Hastanesi-Stadyum 1'inci etabı tramvay hatları olmak üzere toplam uzunluğu 26,7 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hatta çalışmalar devam ediyor. Bakanlık olarak biz de 21 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem hattı, 8 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem hattı, 19,4 kilometrelik Fetih Caddesi- Ahmet Özcan Tramvay hattı ve ilk etabı Büyükşehir Belediyemizce yapılan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay hattının 9,7 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planlıyoruz."