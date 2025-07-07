Alacabel Tüneli 2024'te Bitecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alacabel Tüneli 2024'te Bitecek

Alacabel Tüneli 2024\'te Bitecek
07.07.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin gelecek yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN SONUNDA ALACABEL TÜNELİ'DE BİTİRİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Seydişehir- Bozkır kara yolunun temel atma törenin ardından kent merkezindeki Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Stadı yanında düzenlenen törende Bakan Uraloğlu, Konya- Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin de gelecek yıl biteceğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan Alacabel Tüneli'ni de bitiriyoruz" dedi.

'SİZ HİZMET EDİN BİZDE SİZE TEŞEKKÜR EDELİM'

Konya'nın demir yolu ile ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ankara- Konya yüksek hızlı tren ve Konya - Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Bakın an itibarıyla 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz. Çok şükür 'Bunlara ne gerek vardı' diyenler, bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce, şimdi 'Ya o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız' diyor. Her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Allah rızası için ya buyurun, siz de hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Memnun oluruz gerçekten" diye konuştu.

'DÖRT RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakanlık olarak Konya'ya raylı sistemle yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ve sanayi alanları, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 1'inci etabı olan 23 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi-Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından, şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Bu ilk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik. 6 kilometrelik 2'nci etap olan Konya Gar- Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam ediyor. Bu kesimi de 2026 yılı yatırım programına almayı hedefliyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz, Barış Caddesi ve Şehir Hastanesi-Stadyum 1'inci etabı tramvay hatları olmak üzere toplam uzunluğu 26,7 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hatta çalışmalar devam ediyor. Bakanlık olarak biz de 21 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem hattı, 8 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem hattı, 19,4 kilometrelik Fetih Caddesi- Ahmet Özcan Tramvay hattı ve ilk etabı Büyükşehir Belediyemizce yapılan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay hattının 9,7 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planlıyoruz."

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alacabel Tüneli 2024'te Bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü

16:55
Şehit askerimizden geriye Kur’an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı
Şehit askerimizden geriye Kur'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 17:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Alacabel Tüneli 2024'te Bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.