Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan Tiyatro Festivali'nde Ödül Kazandı - Son Dakika
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Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan Tiyatro Festivali'nde Ödül Kazandı

Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan Tiyatro Festivali\'nde Ödül Kazandı

Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde düzenlenen 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Fırat Onur Deniz kazandı. Tiyatro, Ernest Hemingway'in 'Yaşlı Adam ve Deniz' eserinden uyarlanan bir oyunu sahneledi.

15.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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(ANTALYA) - Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde düzenlenen 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Festivalin kapanış ve ödül töreninde, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Muhtar Avezov Kazak Milli Dram Tiyatrosu tarafından düzenlenen ve festival kapsamında Jumat Şanin Şehir Akademik Kazak Dram Tiyatrosu'nun kuruluşunun 95'inci yılının kutlandığı 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin beşinci gününde, Ernest Hamingway'in unutulmaz eseri "Yaşlı Adam ve Deniz"den uyarlanan tiyatro eseri, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi.

Alanya Belediye Meclis üyesi Engin Alataş da Kazakistan turne programına katılarak, tiyatro ekibini yalnız bırakmadı. Uluslararası festivalde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Karakalpakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türk dünyasının birçok ülkesindeki tiyatro toplulukları yer aldı.

Çimkentli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği "Yaşlı Adam ve Deniz" oyununun yönetmenliğini Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina Zhumabayeva yaparken, oyunda tiyatro sanatçıları Fırat Onur Deniz, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut, Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik, Emre Şen, Güneş Çağlar rol aldı.

Jüri Başkanı, Kazak aktör ve tiyatrocu Asanali Aşımov, oyunun sanat yönetmeni ve oyuncularını tebrik etti. Aşımov, Türkiye'den bir tiyatro topluluğunun festivale katılmasının, Türk dünyasından sanatçı ve tiyatrocuların birbirleriyle tanışarak gelecekte ortak projelerde yer almaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Festivalin kapanış ve ödül töreninde, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kazakistan Turnesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, şunları söyledi:

"Bu yıl önce Adana'da, daha sonra Kazakistan'da Alanya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Orta Asya Ülkelerinden birçok tiyatro topluluklarının katıldıkları festivalde Türkiye'den katılan tek tiyatro ekibi bizlerdik. Çok büyük ilgi ve sevgiyle karşılandık. Sahnelediğimiz Yaşlı Adam ve Deniz Oyunu çok beğenildi. Ayrıca Sanat Yönetmenimiz Fırat Onur Deniz, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Kazandığımız bu prestijli ödül, tiyatromuzun gücünü ve kalitesini uluslararası platformda kanıtlamış oldu. Sanatın sınırlarının olmadığını ve kültürler arasında köprüler kurulabileceğini gösteren anlamlı bir başarı oldu. Fırat Onur Deniz'i ve tüm tiyatro ekibimizi kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan Tiyatro Festivali'nde Ödül Kazandı - Son Dakika

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