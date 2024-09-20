Alanya Belediyesi Halk Bahçesi Yenilendi, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Halk Bahçesi, yenilenen yüzüyle hizmete açılmak için gün sayıyor.

Tadilat çalışmalarının devam ettiği İskele'deki Alanya Belediyesi Halk Bahçesi, kapılarını vatandaşlara açmaya hazırlanıyor. Kamu varlıklarının halk yararına kullanılması öncelik alınarak projelendirilen bin metrekarelik açık alanın 300 metrekarelik bölümü, kafeterya olarak hizmet verecek.

Ekonomik fiyatlarla cep yakmayacak

Alanya Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı 400 kişilik Halk Bahçesi, ferah atmosferi, tasarımı, modern ve estetik görünümüyle de dikkati çekerken, vatandaşları zorlamayan ekonomik ve uygun fiyatlarla da büyük bir beklentiyi karşılamayı hedefliyor.

Çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Halk Bahçe'mizi, yenilenen haliyle yeniden halkımızla buluşturacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın taleplerine kulak verdik ve hemen kolları sıvadık. Halkımızın hijyenik ortamda ve uygun fiyatlarla yararlanabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, her yaş grubuna hitap edecek, herkes için ideal bir buluşma noktası olmasını hedeflediğimiz tesisimizi, kısa bir süre içinde hizmete açıyoruz" dedi.