Alanya Belediyesi'nden Cikcilli Mahallesi'nde Çıkan Yangına İlişkin Açıklama

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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 27 Ocak Pazartesi günü Cikcilli Mahallesi'nde tadilat çalışmaları yapıldığı anlaşılan yapıda çıkan yangına ilişkin, "Belediye yönetimimizin göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden itibaren bu yapıyla ilgili herhangi bir yeni ruhsat, tadilat ruhsatı ve iskan düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu süreçte yeni belediye yönetimimizin ihmali olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyemiz, yapı ile ilgili tüm süreçleri titizlikle incelemekte olup, denetim çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Başlan Özçelik tarafından 27 Ocak Pazartesi günü saat 16.57'de Cikcilli Mahallesi'nde çıkan yangına ilişkin bugün yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"27 Ocak 2025 tarihinde saat 16.57'de, Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi 456 ada 4 parselde bulunan ve tadilat çalışmaları yapıldığı anlaşılan yapıda bir yangın meydana gelmiştir. Yangının çıkış sebebi kesin olmamakla birlikte, tadilat sırasında yapılan kaynak işlemleri nedeniyle çıkan kıvılcımların malzemeleri tutuşturmuş olabileceği değerlendirilmiştir. Yangın, bodrum katlara kadar yayılmış olup Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya Belediyesi ilgili müdürlükleri tarafından hızla müdahale edilerek, saat 19.30 sularında tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında binada ikamet eden kimse bulunmamakta olup, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Yangının ardından kamuoyunda, binanın otel olarak işletildiği ve otel yangını olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, otel ruhsatına sahip değildir ve belediyemiz tarafından otel olarak işletilmesine dair herhangi bir izin veya belge verilmemiştir. Ancak yapıda bulunan bazı konutlara yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi kapsamında yapıda turizm faaliyeti gösterildiği öğrenilmiştir. Ayrıca yapı için henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) düzenlenmemiştir.

Söz konusu yapı, 3 blokta 164 bağımsız bölümden oluşmaktadır (156 mesken ve 8 ofis/işyeri). Yapı için geçmiş yıllarda aşağıdaki ruhsatlar düzenlenmiştir.

A Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 24.05.2017 - 2017-185/66

Tadilat Ruhsatı: 28.09.2017 - 2017-366/66

B Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 10.08.2015 - 2015-470/160

Yeniden Ruhsat: 28.09.2017 - 2017-367/15/160

C Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 10.08.2015 - 2015-471/160

Yeniden Ruhsat: 28.09.2017 - 2017-368/15/160

İstinat Duvarı:

Yapı Ruhsatı: 05.06.2015 - 2015-342/120

2022 yılına kadar büyük oranda tamamlanan yapı, faaliyete geçirilmemiştir. 2022-2023 yıllarında Rusya- Ukrayna savaşı sonrası bölgeye gelen yabancı uyruklulara dönem kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanmıştır. 2024 yılı itibarıyla ise iskanı bulunmayan yapıda bulunan konutlara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi kapsamında turizm amaçlı kiralama ile faaliyeti gösterildiği öğrenilmiştir.

Bu izin, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında verilmiş olup, yapı otel ruhsatına sahip değildir. Belediyemiz tarafından herhangi bir otel işletme ve tadilat izni verilmemiştir. Ayrıca binaya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) henüz alınmamıştır. Belediyemiz kayıtlarından söz konusu yapıya ilişkin görevli yapı denetim firmasının 10 Ağustos 2021 tarihinde Alanya Belediyesi'ne gönderdiği Fesih İhbarnamesi ile Yapı Denetim Sözleşmesini fesh ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.

Bazı iddialarda, yapı için bir 'ruhsata aykırılık raporu' hazırlandığı ve geri çekildiği öne sürülmektedir. Kayıtlarımızda 2021 yılında yapı denetim ilişkisini fesh etmiş olan firmanın belediyemize göndermiş olduğu dilekçelerinde söz konusu yapılar ile ilgili iskan verilmemesine rağmen binada yaşayanların bulunduğu ihbarı üzerine belediyemizce gerekli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Sonucunda ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmış olup, firmanın belediyemize verdiği 17.10.2024 tarihli dilekçesinde söz konusu konutların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi kapsamında turizm amaçlı işletildiği ve 15.10.2024 tarihi itibarı ile bu faaliyetlerine de son verilerek binanın boşaltıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Belediyemiz tarafından ruhsata uygunluk, tadilat izni ve kullanım durumu hakkında gerekli incelemeleri titizlikle yürütmeye de devam edilmektedir.

Belediye yönetimimizin göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden itibaren bu yapıyla ilgili herhangi bir yeni ruhsat, tadilat ruhsatı ve iskan düzenlenmemiştir. Söz konusu yapı 2022-2023 yıllarında tüm daireleri yabancı uyruklulara kiralanmak sureti ile iskan edildiği, 2024 yılında ise yapının turizm amaçlı kiralanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin çerçevesinde yürütüldüğü anlaşılmıştır. Firmanın yapılara iskan almak üzere Belediyeye 2023 yılı Aralık ayında müracaat ettiği, firmanın müracaatı üzerine iskan harcı olarak hesaplanan toplam 1 milyon 776 bin 394,68 TL tutarındaki harcının Alanya Belediyesi veznesine yerel seçimlerden önce 29.12.2023 tarihinde ödendiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu süreçte yeni belediye yönetimimizin ihmali olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yangının çıkış sebebi kesin olmamakla birlikte, tadilat sırasında yapılan kaynak işlemlerinden çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet vermiş olabileceği değerlendirilmiştir. Yangın, 19.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Yapının otel ruhsatı bulunmamakta olup, yapıda 2022-2023 yıllarında yabancılara yönelik kiralama faaliyeti, 2024 yılı içinde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7464 sayılı Kanun ve 2634 sayılı Kanun kapsamında Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi ile kapsamında günlük konut kiralama şeklinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Yapıya iskan verilmesi ile ilgili yerel seçim öncesi hazırlıkların yapıldığı, 2023 Aralık ayı tarifesine göre iskan harcının hesaplanarak firma tarafından da hesaplanan bedelin belediye veznesine yatırılmasından eski dönem yönetimce yapıya bu şekli ile iskan verilebileceği anlaşılmaktadır. Belediyemiz tarafından söz konusu yapının otel olarak işletilmesine veya tadilatına ilişkin herhangi bir izin verilmemiştir. Binaya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) henüz alınmamıştır. Belediyemiz, yapı ile ilgili tüm süreçleri titizlikle incelemekte olup, denetim çalışmaları devam etmektedir. Alanya Belediyesi olarak, kentimizin düzeni ve halkımızın güvenliği için süreci yakından takip ettiğimizi ve kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiririz."