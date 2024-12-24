Alanya\'da 2024 Yılı, Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleriyle Geçti

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, 2024 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalar, festivaller ve fuarlar başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen etkinliklerle dolu dolu bir yılı geride bırakıyor.

Köklü bir spor ve sanat kültürüne sahip olan Alanya, 2024 yılında da özel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Alanya Belediyesi tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali altıncı kez belediye binası arkasında iki gün boyunca çocukların coşkulu ve eğlenceli katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında DJ performansı, palyaço, çember, jonglör, lol bebek, bubble, sihirbaz, balon katlama ve Alanya Belediye Tiyatrosu çocuk oyunu gibi birbirinden eğlenceli gösteriler yer aldı. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen öğrenciler de dans performanslarıyla festivale renk kattı.

Alanya Belediyesi tarafından kentin insanlık mirası kültür, sanat ve turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin bu yıl 22'ncisi yapıldı. "Bir Nefes Alanya" sloganıyla düzenlenen festivalde KÖFN, Ziynet Sali ve Yeni Türkü sevenleriyle buluştu. 400'e yakın stant, sergi alanları ve eğlence ile donatılmış festivale üç gün boyunca binlerce insan akın etti.

Gökbel Yaylası'nda başpehlivanlar kol bağladı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise birçok ilke imza atıldı. Festival; iki gün boyunca Kubat konseri, off road gösterisi ve birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Er meydanında ise 60 başpehlivan ve 750 güreşçi kol bağladı. Alanya'nın 102 mahallesinden yaşları 8 ile 12 arası 102 çocuk er meydanına çıktı. Kentin güreş alanında temsil edilmesini sağlayan yenilik için çocuklara isimli özel kispetleri belediye tarafından hazırlanırken, etkinlik güreşlere ayrı renk kattı.

Alanya Uluslararası Caz Festivali

Caz severlerin her yıl heyecanla beklediği Alanya Caz Günleri de Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Kızılkule yanında dört gün boyunca sürdü. 19'uncu kez gerçekleştirilen festivalde caz denilince dünyada akıllara ilk gelen isimlerden olan ünlü sanatçı Monica Molina konser verdi.

Triatlonda yıllar sonra bir ilk

Alanya'nın bu yıl 33'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Avrupa Triatlon Kupası yaş grupları, elit erkek, elit kadın ve halk triatlonu kategorilerinde 26 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İlki 1 Temmuz 1992 yılında yapılan Halk Triatlonu, ilçe ile özdeşleşen triatlon sporunu halka sevdirmek ve bütünleştirmek adına uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl "Nerede Kalmıştık" mottosu ile düzenlendi.

Alanya Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Alanya Belediyesi'nin bu yıl altıncı kez düzenlediği Alanya Kitap Fuarı, birbirinden renkli etkinlikler ve söyleşilerle 10 gün boyunca Alanya Kültür Merkezi ve 100. Yıl Parkı'nda yapıldı. Kitapseverler fuarda kitaplarla buluşurken, sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı da yakaladı.

3. Tropikal Meyve Festivali binlerce kişiyi ağırladı

Alanya'nın tropikal meyvelerle dolu topraklarının yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınmasına; üreticilerin desteklenmesine ve gençlerin tarıma olan ilgisinin artmasına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olan 3. Tropikal Meyve Festivali, belediye binası arkasında üç gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı.

Uluslararası Noel Pazarı coşkusu

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı da belediye binası arkasında gerçekleştirdi. Çok sayıda ülkeden vatandaş; kendi kültür, gelenek ve göreneklerini stantlarda sergileme ve diğer milletlerin vatandaşları ile paylaşma imkanı yakaladı. Yaklaşık 14 metre uzunluğundaki yapay ağacın altında toplanan binlerce kişi, hediyelik ve gıda standını gezerek, unutulmaz anlar yaşadı. Pazar alanı iki gün boyunca ziyaretçilerle dolup taşarken etkinlikler ve fotoğraf alanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından düzenlenen 19'uncu Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na 46 ülkeden 149 heykeltıraş başvurdu. Yedi ülkeden 10 heykeltıraş bir ay boyunca eserlerini ortaya çıkarttı.

2025 yılı da dolu dolu geçecek

Alanya Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası etkinlikleri, 2025 yılında da hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda 1-29 Mart'ta Ramazan Meydanı Etkinlikleri, 26-27 Nisan'da 7. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 23-25 Mayıs'ta 23. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, haziran ayında Uluslararası 2025 Voleyball World Beach Pro Tour Futures Turnuvası, 3-13 Temmuz'da Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası, 7-10 Ağustos'ta 19. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 25-28 Eylül'de 20. Alanya Uluslararası Caz Festivali, 26 Eylül-5 Ekim'de 7. Alanya Kitap Fuarı, 10-12 Ekim'de 4. Alanya Tropikal Meyve Festivali, 18-19 Ekim'de 34. Alanya Uluslararası Triatlonu, 1-30 Kasım'da 20. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ve 13-14 Aralık'ta 15. Alanya Uluslararası Noel Pazarı yapılacak.