Alanya'da Avokado Hasadı Üreticileri Sevindiriyor - Son Dakika
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Alanya'da Avokado Hasadı Üreticileri Sevindiriyor

Alanya'da avokado fiyatları üreticileri memnun etti ancak artan girdi maliyetleri endişe yaratıyor.

07.03.2025 14:23
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Alanya'da bu yıl avokadolar üreticileri memnun etti

Avokadolar tane ve kilogram ile tüketicilerin sofralarında yerini alıyor

Avokadonun en yüksek tane fiyatı 55 liradan oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçilerin geçim kaynağı avokadolar, bu yıl üreticileri fiyat olarak memnun etti. Ancak üreticiler girdi maliyetlerinin artmasından şikayet eder hale geldi.

Alanya'da fuerte cinsi avokadoların hasadının bitmesinin ardından has cinsi avokadolar toplanmaya başladı. Alanya'da birçok ailenin geçim kaynağı olan avokadolar, bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürürken, üreticiler girdi maliyetinden artmasından dolayı ise endişe ediyor. Fuerte cinsi avokadolar bu yıl en yüksek tane olarak 55 liraya satıldı. Üreticiler, pahalı olan avokadoların hırsızlara karşı önlem alınmasını istiyor.

Alanya'nın Elikesik Mahallesinde 20 dönüm arazide avokado üreticiliği yapan Fevzi Elçi " Bu sene sezonumuz çok fena değildi. Ama fiyatlarda istikrar yok. Bu istikrarın domates salatalık gibi piyasa kurulması lazım. Birilerin eline düştüğün zaman kimileri 10 liraya kimileri 5 liraya alıyorlar. 20 dönüm yerde avokado üreticiliği yapıyorum. 5-6 yıllık ağaçlarım yeni yeni üretime geçti. Şuanda memnunun. Fiyatlar ilk başta ve sonunda güzel oluyor ortada çoğaldığı zaman fiyatları düşürüyorlar. Çiftçilere piyasa kurulmasını istiyoruz" dedi.

250 gram avokado tanesi 55 lira

Fiyatı en yüksek avokadoların tanesinin 55 liraya satıldığını söyleyen Elçi "Sezon başlangıcında fiyatlar ortalama 35-40 liradan başladı. Kasım Aralık ayında tanesini 25 liraya düşürdüler. 250 gramını 15 liraya kadar düşürdüler. Şuan ise 250 gram üzeri 50-55 lira fiyat güzel ama şuan piyasada mal yok. Has grubu avokadoyu dün 1 ton mal topladım kilosunu 150-180 liradan verdik. Fuerte cinsi avokadonun hasadı Ekim Kasım gibi başlar Marta kadar devam eder. Has cinsi avokado Şubatın 15'inde başlar Nisana kadar bekler. Üreticilerin en büyük gideri işçiliktir. Avokado için piyasa kurulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kilogram fiyatı 200-210 TL arasında

Alanya'da avokado sezonunun iyi geçtiğini ifade eden Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen "Ülkemizde avokado Ağustos ayında erkenci dediğimiz clifton cinsi ile başlıyoruz. Bizim ilk hasatlarımızın yapıldığı dönemler oluyor. Ekim ayı itibari ile Alanya avokadosu dediğimiz fuerte cinsi avokado cinsinin haşatına geçiyoruz. Ekim ayı itibariyle de ihracat sezonumuz başlıyor. Bu sene üreticilerimiz güzel bir yıl geçirdi. Şuan kilogram fiyatı 200-210 liraya satılıyordu. Biz fuerte cinsi avokado cinsinin haşatının sonuna geldik. Bununla birlikte pincerton cinsi avokadonun haşatına başladık bu ülkemizde üretimi az olan bir cins. Mart itibariyle has cinsi avokadonun hasadına başladık. Has cinsinin hasadı nisan mayıs sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Lübnan'dan gelen ithal avokadoların durumuna değinen ve ithal avokadolara vergi getirilmesi gerektiğini ifade eden Sevilgen "Ocak ayı itibariyle özellikle Lübnan üzerinden ithal avokadoların geldiğinden bahsediliyor, görüyoruz, duyuyoruz. Bunun ülkeye girişi vergisel kısmı yetkililer ne tür önlemler alıyor bunu bilemeyiz. Bizim yerli üreticinin piyasasını biraz kırdı. Bizim ülkemizde avokado üretimi çok zor. Bizim ürettiğimiz avokado iriliği gramajı, lezzeti, aroması ve vitamin açısından diğerlerinden daha üstün olduğundan biz bu konu ile ilgili özellikle üçüncü aya kadar bir kısıtlamanın getirilmesini istiyoruz. Avokado üretimi ülkemizde git gide artıyor. Avokado üretiminden dolayı sıkıntılar olmayacak. İhracatımız ve üretimimiz devam edecek. Yurt içinde ve yurt dışında üretimle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama dışarıdan ithal edilen avokadolar serbest bırakılırsa iç piyasadaki üreticimiz çok büyük sıkıntı yaşar. Bununla ilgili yetkililere tavsiyemiz muzda uygulanan vergi sistemini dışarıdan gelen avokadolara uygulanması " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Avokado Hasadı Üreticileri Sevindiriyor - Son Dakika

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