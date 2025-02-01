Alanya'da Deprem Farkındalık Tatbikatı Gerçekleştirildi

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ile AFAD koordinasyonu ve ev sahipliğinde depreme karşı farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla deprem farkındalık tatbikatı gerçekleştirildi.

Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen deprem farkındalık tatbikatında AFAD, UMKE, AKUT, TRAC, Kızılay, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi, Manavgat ve Gazipaşa Belediyeleri'nin Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Tatbikata Alanya'da deprem ve afet yönetimi konularında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ile Belediye Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri katıldı. Kurum ve kuruluşların birbirleriyle tanışması ve koordinasyon içinde çalışması amacıyla düzenlenen tatbikatta, olası bir afet durumunda izlenecek yollar uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikat altı saat sürdü

Tatbikat; çadırların kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının ekipleri ve STK temsilcilerinin alana girişiyle saat 10.00'da başladı. AFAD ekiplerinin "Sesimi duyan var mı" sorusuyla başlayan enkaz çalışmaları, itfaiye ekiplerinin araç kesme ve UMKE temsilcilerinin yaralıları kurtarma operasyonuyla saat 16.00'da sona erdi. Altı saat süren tatbikatta Kızılay, ekiplere sıcak ve soğuk içecek desteği verirken, Alanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nce de çorba ikramı yapıldı.

Tatbikatta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar saygı ve rahmetle anıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, tatbikata ilişkin şunları söyledi:

"Yeni yönetim anlayışıyla Belediyemiz bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü'müzü kurarak, hemen faaliyete geçirdik. Deprem felaketi ülkemizin bir gerçeğidir. Sürpriz bir şey değil artık. Bölgemizde de depremle yüz yüze gelme olasılığımız yüksek. Bu nedenle afete hazırlıklı olmak en önemli konu. Bugün burada afete hazırlık için Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, İlimizdeki afetle ilgili tüm kurum kuruluşlarla birlikte bir tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikat 6 Şubat'ta meydana gelen depremin anısına düzenlenmiş, daha önceden planlanmış bir tatbikat. Tatbikatın bir senaryosu var. Bu senaryo üzerinde her kurum, her kuruluş kendi alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Tatbikatla sadece müdahale kapasitemizi artırmayı değil, halkımızın deprem konusundaki farkındalığını güçlendirmeyi hedefledik. Tatbikatı, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Alanya Belediyesi, afet yönetimi konusundaki çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor."

Tatbikatın düzenlendiği alanın özel olarak hazırlandığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Eksilerimizi ve artılarımızı görüyoruz"

"Ayrıca bu alan Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyon merkezi olarak planlanıyor. Önümüzdeki süreçte afet ile mücadele eden tüm kurum kuruluşlar da bu alanda konumlanacak. Tatbikatımıza katılan tüm ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki tatbikat, gerçekten koordinasyon için çok önemli. Ekip çalışmasının da ortaya konulması esas amaçlarımızdandı. Biz burada hem eksilerimizi hem artılarımızı görebileceğiz. Diğer kurumlar birbiriyle olan koordinasyonunu da burada sağlamış olacak. Umarım hiç yaşamayız ama yaşadığımız takdirde afete ilk müdahale çok önemli. Bu hususta ekiplerin hazırlıklı olması ve kurtarma çalışmaları çok önem taşımaktadır."

Tatbikat senaryosuna göre, Çıplaklı Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar anında harekete geçti. Hasar tespit işlemi sonucunda alınan ilk bilgilerle, bir binanın yıkıldığı belirlenirken, söz konusu binada insanların yaşadığı tespit edildi. Bölgeye ilk olarak arama ve kurtarma ekiplerinden AFAD, AKUT, TRAC, UMKE, Kızılay ile İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Destek ekipler gelene kadar Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahaleye başladı. AFAD'ın olay yerine intikalinden sonra koordinasyon, AFAD yetkililerine devredildi. Ekiplerin müdahalesinden bir saat sonra afet sahasının yakınındaki enkaz altında bir araçta vatandaşın sıkıştığı bilgisi alındı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği personeli olay mahalline sevk edildi. Hasar gören baz istasyonları tespit edilirken ekiplerle, telsiz ve uydu telefonları vasıtasıyla iletişim kuruldu. Enkaz altında kalan yaralılar koordineli bir şekilde çıkarılarak, UMKE ekiplerince ambulansla hastanelere sevk edildi. Tatbikat, başarıyla sonuçlandı.