Alanya\'da Gazze İçin Protesto

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesine tepki gösterildi.

Alanya Dayanışma Platformunca (ALDAP) organize edilen protesto kapsamında vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'e tepki için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Meydanı'nda toplandı.

ALDAP adına açıklama yapan Önder Macit, Gazzeli gazetecilerin İsrail'in soykırımını tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'nin sesini kısıtlamaya çalıştığını belirten Macit, "Son zamanlarda özellikle Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılar ile Gazze'nin sesini kısıtlamaya çalışıyorlar. Bizler her zaman Gazze'nin sesi olacağız. Onlar susmayacak. Biz de susmayacağız." dedi.

Gazeteci Özgür Yılmaz ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarını dünyayla paylaşan muhabir ve kameramanlara yönelik sistematik şekilde şiddet uyguladığını belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 238 basın çalışanının öldürüldüğünü hatırlatan Yılmaz, "İsrail'in saldırılarında 480 meslektaşımız yaralandı, 112 basın kuruluşunun binası da yok edildi. Medyanın bu toplu yok edilişi soykırımın belgelenmesinin engellenmeye çalışıldığının göstergesidir." diye konuştu.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in ölmeden önce kaleme aldığı vasiyeti gazeteci Alkın Biricik tarafından okundu.

Konuşmaların ardından toplu halde yatsı namazını kılan grup, dualarının ardından dağıldı.