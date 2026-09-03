Alanya'da iki hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti, silahlı yağma ve hırsızlık gibi suçlardan toplam 18 yıl 9 ay cezası bulunan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu maddi ticareti ve silahlı yağma" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.H. (22) ile "Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.C'yi (34) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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