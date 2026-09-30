Alanya'da kılık değiştiren kooperatif yöneticisi 79 şoföre ceza uygulandığını söyledi - Son Dakika
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Alanya'da kılık değiştiren kooperatif yöneticisi 79 şoföre ceza uygulandığını söyledi

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Alanya\'da kılık değiştiren kooperatif yöneticisi 79 şoföre ceza uygulandığını söyledi
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Alanya'daki otobüs kooperatifi, 65 yaş üstü yolcuların otobüse alınmaması şikayetleri üzerine denetim başlattı; başkan yardımcısı Muhterem Şimşek yaşlı kılığında otobüslere bindi. 2,5 ayda 79 şoföre cezai işlem, 65 yaş üstü yolcuyu almadığı için 1 şoföre uzaklaştırma verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimi, 65 yaş üstü vatandaşların otobüse alınmadığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma yaptı. Başkan yardımcısı Muhterem Şimşek (47), kılık değiştirip, yaşlı bir yolcu gibi otobüsleri denetledi. Son 2,5 aydaki denetimlerde 65 yaş üstü yolcuları otobüse almamak başta olmak üzere, çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen 79 şoföre cezai işlem uygulanırken, 1 şoföre ise yaşlı yolcuyu araca almadığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi.

Alanya'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne 65 yaş üstü yolcuların araçlara alınmadığına yönelik şikayetlerin artması üzerine tebdil-i kıyafetli denetim başlatıldı. Yaşlı bir yolcu gibi giyinip, 20'ye yakın otobüse binen Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kartını evde unuttuğunu söyleyip şoförlerin tutumunu test etti. 2,5 aylık süreçte 65 yaş üstü yolcuları otobüse almamak başta olmak üzere çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen 79 şoföre cezai işlem uygulanırken, 1 şoför ise işten uzaklaştırıldı.

'ÇÜRÜK ELMALARI AYIRIYORUZ'

Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, "Göreve geldiğimizde ilk olarak tespitler yapalım dedik ve gelen şikayetleri değerlendirdik. En çok gelen şikayetler 65 yaş üstü insanların yolda otobüse alınmadığıyla ilgiliydi. Biz kooperatif yönetimimizle birlikte bir karar aldık. Tebdil-i kıyafetle denetim yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. O gün denetimde 20'ye yakın otobüse bindim. Otobüse bindiğimde sesimi değiştirerek, 'Kartımı evde bıraktım. Oğlum beni götürebilir misin' dedim. Şoför arkadaşları savunmak için söylemiyorum ama hepsi götürdü. 92 aracımız, 130'a yakın da şoförümüz var. İllaki sepette çürük elma oluyor. Bunları ayıklamak için bu şekil denetim yaptık. Denetimlerimiz de devam edecek. Şikayetleri dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımıza rahat yolculuk yaptırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan yolcularımıza da çağrı yapmak istiyorum. Biz şoförlerimizin arasındaki çürük elmaları ayırıyoruz. Ama 3-5 şoförün yaptığı hatayı tüm şoförlerimize mal etmesinler. Biz onları ayıklayacağız. 3 aya kadar sorunları yüzde 100'den yüzde 5'e indireceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana şikayetleri yüzde 20'ye indirdik. 2,5 aylık süreçte 79 şoför cezai işlem gördü. 1 şoförümüze uzaklaştırma verdik, 65 yaş üstü yolcuyu almadığı için. Biz şoförlerimize yaptıkları hatalardan dolayı cezalarını veriyoruz" dedi.

'ŞOFÖRLER BENİ TANIMADI'

Denetimde yaşlı kılığında otobüse bindiğinde şoförlerin kendisini tanımadığını söyleyen Şimşek, "Bir durakta bindim, diğer durakta indim. Hiçbir şoför de beni ücretsiz diye otobüsten indirmedi. Sıkıntılı olan bölgelerde bunu yaptım. Ayrıca şoförlerimizi kışkırtma anlamında şeyler yaptım. Bakalım sabırlılar mı diye ama sağ olsunlar hiçbir sorun çıkmadı. Bizim yaptığımız denetim sonucunda şoförlerimiz de baktı kooperatif bunun üzerine düşüyor. Ayrıca şoför arkadaşlarımız 3 kez aynı hatayı işlerse otobüsten alacağız. O şekilde kooperatif olarak karar aldık" diye konuştu.

'HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Gökçe de "Bölgemizde turizm ve üniversitemiz var. Yazın turistleri taşıyoruz. Kışın da 15 bin, 20 bin talebemiz var. Gittikçe de çoğalıyor. Günlük 35-40 bin yolcu taşıyoruz. Yalnız 4-5 bin civarında muaf olan var. Onlardan ücret almıyoruz. Sosyal yardımlaşmadan 5-6 lira geliyor. O konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Gemilere, kayıklara mazotu primsiz veriyorlar. Bize de vermelerini talep ediyoruz" diye konuştu.

Denetimlerin ardından şikayetlerin azalıp azalmadığı sorulan Gökçe, "Azaldı. 5-10 tane oluyor. O da rutin, hemen düzeltiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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