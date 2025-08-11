Alanya\'da Mobilya Atölyesine Kundaklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi çıkan yangında büyük çapta zarar gördü. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangının, kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda atölyeye gelen bir kişinin yanıcı madde döküp ateşe verdiği belirlendi.

Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki mobilya atölyesinde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisteki malzemelere sıçrarken, yükselen dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yerinde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştıran ekipler, güvenlik kamerasında yapılan incelemede olayın kundaklama olduğunu tespit etti. Atölyeye giren M.Ö.'nün, elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi işletmenin içine döktüğü, bir süre sonra da ateşe verdiği ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma ekipleri, M.Ö.'nün yakalanması için harekete geçti.