Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi - Son Dakika
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Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi

Alanya\'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangını nedeniyle 45 konut tahliye edildi.

45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının devam ettiği bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekiplerinin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Farklı illerden bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kuvvetli rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalara yayılırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgelerde mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oluyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK: YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR

?Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor. Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Semih ERSÖZLER- Alkın BİRİCİK- Erkan UYSAL/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Orman Yangını: 45 Konut Tahliye Edildi - Son Dakika

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