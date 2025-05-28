Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Mühürlendi - Son Dakika
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Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Mühürlendi

28.05.2025 15:24
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Alanya Belediyesi, sağlıksız koşullarda şalgam üreten işletmeyi mühürleyerek yasal işlem başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.
Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı.
Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Mühürlendi - Son Dakika

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