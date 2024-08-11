Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde satranç dersi verdiği öğrencilerin müstehcen görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel satranç kursu sahibi tutuklandı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.

PLAJDA KÜÇÜK ÇOCUĞUN RESİMLERİNİ ÇEKERKEN YAKALANDI

Kleopatra Plajı'nda bir kişinin cep telefonuyla denize giren 11 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir kız çocuğunun görüntüsünü kaydettiğini gören vatandaşlar durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.

CEP TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA RESİM VE VİDEO ÇIKTI

M.U'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen M.U'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.