Alanya'da Şezlong Krizi: Turiste Saldırı - Son Dakika
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Alanya'da Şezlong Krizi: Turiste Saldırı

Alanya\'da Şezlong Krizi: Turiste Saldırı

Alanya'da plajda şezlong tartışması sonrası turist darbedildi, işletme mühürlendi.

19.05.2025 14:59
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şezlong kiralama nedeniyle çıkan tartışmada plaj işletmesi çalışanı, turisti darbetti. Kaymakam Fatih Ürkmezer, söz konusu işletmenin mühürlendiğini açıkladı. İşletme sahibi, turistin alkollü olduğunu, locadaki müşteriye şezlong fırlattığını, müdahale etmek istediğinde ise kendisini darbettiğini öne sürdü.

Damlataş Plajı'ndaki işletmede, 16 Mayıs'ta, bir tesis çalışanı ile yabancı uyruklu turist arasında tartışma çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre şezlong kiralamak isteyen ancak rakamı yüksek bulunca vazgeçen turist, eşyalarını kuma koyup denize girmek istedi. Turist ile kendisini başka yere gitmesi için uyaran tesis çalışanı arasındaki tartışma büyüdü. Tesis çalışanı kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle turisti diğer tatilcilerin önünde darbetti. Olayı araya girenler yatıştırırken, turist plajdan ayrıldı. Olayla ilgili görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüde turist olduğu görülen kişinin darbedildiği anlar yer aldı.

'İŞLETME AYNI GÜN MÜHÜRLENDİ'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, söz konusu işletmenin mühürlendiğini açıklayarak, "Geçtiğimiz günlerde Alanya'mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen, kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerince mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

'DARP RAPORUM VAR, TURİSTİN YOK'

Yaşanan olayın ardından işletme sahibi Serhan Koçaroğlu, basın kuruluşlarına yazılı açıklama gönderdi. Olayın kendi işletmesinin sahil sınırları dışında gerçekleştiğini öne süren Koçaroğlu, "Alkolün etkisinde olan bir Rus turist, sahilimizde locada oturan Türk müşterimize şezlong fırlattı. Müdahale etmek üzere yanlarına gittiğimde ise söz konusu turistin fiziki saldırısına uğradım" dedi.

Saldırı sonrası polis ekiplerini arayıp hastaneye gittiğini belirten Koçaroğlu, darp raporu aldığını ve tutanak tutulduğunu, turistte herhangi bir darp olmadığını ve darp raporu da almadığını söyledi.

'GÖRÜNTÜLER OLAYIN BAŞLANGICINA AİT DEĞİL'

Sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın sonrasını yansıttığını iddia eden Koçaroğlu, "Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil" diye konuştu.

Olaydan sonra herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ancak işletme hakkında oluşturulan olumsuz algı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Koçaroğlu, "Alanya'nın turizm imajına zarar gelmemesi adına şikayetçi olmadım. Ancak bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle tüm yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Turizm, turist, Alanya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Şezlong Krizi: Turiste Saldırı - Son Dakika

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