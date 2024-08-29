Alanya'da Tatildeyken Havuzda Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Tatildeyken Havuzda Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Tatildeyken Havuzda Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti

Alanya'da tatil yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuzunda güneşlenirken üzerine çatıdan düşen baca kapağı sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

29.08.2024 15:42
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Orakcı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hakkari'de hemşire olarak görev yapan Hanım Kaya Orakcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olay, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı. Şezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Tatildeyken Havuzda Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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