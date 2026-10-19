Alanya'da 15 milyon avroluk senet operasyonu: Kaçırılıp dağda imza attırıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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Alanya'da 15 milyon avroluk senet operasyonu: Kaçırılıp dağda imza attırıldığı öne sürüldü

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Alanya\'da 15 milyon avroluk senet operasyonu: Kaçırılıp dağda imza attırıldığı öne sürüldü
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Alanya'da yaşayan H.G.'nin kaçırılıp dağlık bir alanda 15 milyon avroluk senedi zorla imzalamaya mecbur bırakıldığı, 2 gün sonra da salıverildiği iddiası üzerine polis harekete geçti. Ailenin şikayetiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 2'si kadın 8 kişi yakalandı; aramalarda 2 silah ve başka kişilere imzalatılmış senetler bulundu. 7 şüpheli adliyeye gönderildi, 1'i serbest kaldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

DAĞLIK ALANA KAÇIRILDI, 2 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon avro tutarında senet imzalatıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı.

BAŞKA MAĞDURLARA İMZALATILMIŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalatılmış senetler ele geçirildi.

Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelAlanyaAdliyePolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Alkilinc Haydar Alkilinc:
    Senet bu devirde yasak olması lazım. Tavşana kaç, tazıya tut demekdir. Nedir bu saçmalık senet. Meselesi olan gider noter ve araştırma karşılıgında satşını yapar ve noter de sorumlu olur eğer sahtekarlık varsa. 0 0 Yanıtla
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