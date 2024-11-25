Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 19. Kez Başladı

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(ANTALYA)- Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Sempozyumu, vatandaşların daha çok katılımını sağlamak için bu yıl ilk kez İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Tüm halkımızı 20 Aralık'a kadar devam edecek sempozyumumuza bekliyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programına, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Faruk Konukçu, Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ve heykeltıraşlar katıldı.

Bu yıl ilk kez İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen ve 20 Aralık Cuma gününe kadar sürecek sempozyumda, 7 ülkeden 10 heykeltıraş eserlerini ortaya koyacak. Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda sergilenecek eserler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni temsilen Doç. Yıldız Güner'in yanı sıra Türkiye'den Abdülkadir Hocaoğlu, Ezgi Bahadır, Robin Çoban, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Gao Meng, İngiltere'den Rob Good, İspanya'dan Pedro Jordan, Kanada'dan Galina Stetco, Sırbistan'dan Masha Paunovic ve Ukrayna'dan Vasly Tatarskyy'in elinden çıkacak. Sanatçılar, bir ay boyunca İskele sempozyum alanında eserlerini hayata geçirecek.

"Çocuklarımız bu sanatı bilsinler, sanatçılarımızla tanışsınlar istiyoruz"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sempozyumda yer alan heykeltıraşlara hediye verdi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. Mermer blokta ilk çekiç darbesiyle sempozyumun açılışını gerçekleştiren Başkan Özçelik, "46 ülkeden 140'ın üzerinde sanatçı müracaat etmişti. Bu başvurular arasından 10 sanatçımızı belirledik ve açılımızı yaptık. Yıllardan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile sempozyumumuz düzenleniyor. Bu yıl yerini değiştirdik ve ilk kez İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Bu değişiklikteki amacımız halkımızı da bu çalışmaların içerisinde görmek. Daha önce biraz kuytu köşede yapılan sempozyumu buraya aldık ki halkımız ve özellikle çocuklarımız gelsinler, görsünler, gezsinler ve neyin nasıl yapıldığı hakkında en azından fikir sahibi olsunlar istedik. Çocuklarımız bu sanatı bilsinler, sanatçılarımızla tanışsınlar istiyoruz. Burada ortaya çıkan eserlerin bir kısmı, yeni Belediye Hizmet Binamızın etrafında çevre düzenlemesinde sergilenecek. Tüm halkımızı 20 Aralık'a kadar devam edecek sempozyumumuza bekliyoruz" dedi.