Alara Çayı\'na Giren Genç Kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'na giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.
Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Ahmet Polat (25), serinlemek amacıyla Alara Çayı'na girdi.
Bu sırada akıntıya kapılan Polat kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK ve İHH ekipleri, Polat'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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