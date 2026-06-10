Albanese\'den Ortadoğu\'da Savaş Endişesi

MELBOURNE, 10 Haziran (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar başlatması üzerine Ortadoğu'daki savaşın insani etkilerinden "büyük endişe" duyduklarını söyledi.

Albanese çarşamba günü Melbourne'de Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesini istediğini belirterek kalıcı bir ateşkesin herkesin yararına olacağını ifade etti.

Başbakan, "Elbette savaşın yol açtığı insani etkilerden endişe duyuyoruz. Ama küresel ekonomiyi büyük ölçüde etkileyen, giderek de kötüleşeceği anlaşılan ekonomik etkiler de büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

ABD güçleri salı günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi.