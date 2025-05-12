Avustralya'da 3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yeni kabinesini duyurdu.

SBS News'ün haberine göre Albanese, düzenlediği basın toplantısında yeni kabinesinde yer alacak 30 kişinin isimlerini açıkladı.

Albanese'in duyurduğu kabinede pek çok bakan yerini korudu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hazine Bakanı Jim Chalmers ve Maliye Bakanı Katy Gallagher gibi birçok ismin yeni kabinedeki bakanlık pozisyonu değişmedi.

İşçi Partisi kabinesinin yüzde 57'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Albanese, "Üst düzey görevlere bu kadar çok kadının getirilmesinden gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet kurmak için 151 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 93 sandalye elde eden İşçi Partisinin lideri Albanese, oy sayımı tamamlandığında sandalye sayısılarının 95'e ulaşabileceğini söyledi.

Ülkenin ilk Müslüman bakanı kabinede yer almadı

Avustralya'nın ilk Müslüman bakanı olan ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden eski Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic'in yerine Tim Ayres getirildi.

Husic, yeni kabinede yer almamasına ilişkin ABC News'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin görüşleri nedeniyle İşçi Partisi tarafından cezalandırıldığını söyledi.

Öte yandan Husic'in yeniden kabinede yer alıp almayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Albanese, Husic ile "yapıcı görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.

Albanese, yeni papanın resmi göreve başlama ayinine katılacak

Albanese, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs'taki resmi göreve başlama ayinine katılmayı planladığını açıkladı.

Ayinde Avustralya'yı temsil etmek istediğini dile getiren Albanese, ayrıca yeni Kanada Başbakanı Mark Carney de dahil olmak üzere henüz yüz yüze görüşmediği dünya liderleriyle bir araya gelme niyetinde olduğunu belirtti.

Avustralya'da oy sayımı sürüyor

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimleri İşçi Partisi kazandı.

Mevcut oy oranlarına göre iktidardaki İşçi Partisi, Temsilciler Meclisindeki 151 sandalyeden 93'ünü hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 41 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Buna göre, Albanese'in lideri olduğu İşçi Partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekilli sınırını da aştı.