Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Sergisi Van'da Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Sergisi Van'da Sanatseverlerle Buluştu

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği 'Hat Eserleri Sergisi', Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sanatseverlerle buluştu. 'Besmele-i Şerif' temasında hazırlanan sergi, Hüsrev Paşa Camii avlusunda ziyarete açıldı. Sergide, 13 hat sanatçısının çalışmaları yer aldı. Sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

30.06.2024 14:07
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Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği "Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sanatseverlerle buluştu.

"Besmele-i Şerif" temasında hazırlanan sergi, dün Van'da başlayan Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsrev Paşa Camii avlusunda ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Menaf Nam tarafından açılan sergide, 13 hat sanatçısının çalışmaları yer aldı.

Sanatseverler, birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Hüsrev Paşa Camii imamı ve hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu, AA muhabirine, hat eserlerinin Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Hattın bir İslam sanatı olduğunu belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"2015 yılından bu yana hat dersleri veriyorum. Serginin kadim bir geçmişe sahip ilimizde düzenlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Eski Van Şehri 1915'e kadar Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak bilinir. Tarihe baktığımızda Van ve çevresinde dünyaca ünlü 11 hattat yaşamış. Birçok eser bırakmışlar. Burada sergilenen tablolar da özenle hazırlanmış. Öğrencilerimizle sergiyi gezdik, eserleri inceledik. Çok anlamlı olan bu tür sergilerin daha sık açılmasını istiyoruz."

Ziyaretçilerden Furkan Kar ise serginin kentte düzenlenmesinin önemli olduğunu bildirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilimizde düzenlenen festival kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Besmele-i Şerif temasında hazırlanan sergiyi çok beğendik. Eserleri inceledik. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak. ??????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Sergisi Van'da Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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