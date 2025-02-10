Ali Babacan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Sürecine Yorum - Son Dakika
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Ali Babacan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Sürecine Yorum

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin kendi iç meselesi olduğunu belirtti ve ittifak konusundaki tutumlarının ilerideki olası ittifakları zora sokabileceğini ifade etti.

10.02.2025 22:07  Güncelleme: 05:12
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sürecine ilişkin, konunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olduğu yorumunu yaptı. Babacan, "Biz CHP olarak yola devam ediyoruz adayımız da budur, gelin bize katılın ortak olun tutumu ilerideki olası ittifakları zora sokabilir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekol TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Kontrol Noktası programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. Babacan, kendi tutumlarını şöyle ifade etti:

"Kendi yeni yolumuzu çizdik, yürüyoruz"

"Bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı, Mansur Yavaş yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partili insanlar. Dolayısıyla kendi içlerinde nihai olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi belirlerler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olarak düşünüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyeceği aday sadece CHP'nin adayı olacaksa tabii kendi haklarıdır, süreçlerini çalıştırarak bir karar verirler ve açıklarlar. Ama eğer bir ittifakın ortak bir adayı olacaksa o zaman onu herhalde ilerde kimlerle ittifak düşünüyorlarsa onlarla konuşmalarında fayda görürüm ben. Yani şu tutum, biz CHP olarak yola devam ediyoruz adayımız da budur, gelin bize katılın ortak olun tutumu ilerideki olası ittifakları zora sokabilir. Artık nasıl karar verirlerse biz izleyiciyiz orada, kendi bilecekleri iş. Bir dönem Kemal Bey'in Genel başkanlık döneminde ittifakta olduk, beraber çalıştık ama o birliktelik bitti. Biz şu anda kendi yeni yolumuzu çizdik, yürüyoruz artık."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak gelir mi sorusunu da yanıtlayan DEVA Partisi Lideri Babacan "Umarım olmaz" diyerek şu yanıtı verdi:

"Şu anda AK Parti ve Sayın Erdoğan'ı ben artık tanıyamıyorum"

"Umarım olmaz. Ama sayın Erdoğan'ın da yargıyı nasıl yönlendireceğini bilmek de mümkün değil. AK Parti'de bilirsiniz dediniz ama şu anda AK Parti ve Sayın Erdoğan'ı ben artık tanıyamıyorum. Bu ülkeye gerçekten faydalı olabilmek için büyük gayret gösterdik, çalıştık. Fakat zaman içerisinde ilkelerden sapmalar meydana geldi. Temel ilke ve değerlerden sapmalar olunca yanlışın içinde ve yanında olmamız mümkün değil dedik ve ayrıldık. Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunlarının temelinde hukuk ve adaletin olması gerektiğini düşünüyoruz. Acaba siyasi yasak gelir mi, şudur, budur. Adaletin tam işlediği bir ülkede, yargının tarafsız ve bağımsız çalıştığı bir ülkede aslında bu sorular olmaması lazım. İnsanların yargıya güvenmesi lazım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına teslim olurum, eminim ki çok hızlı ve adil karar çıkar buradan diye insanların güvenmesi lazım. Ama şu anda böyle bir şey maalesef mümkün değil."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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